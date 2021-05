Podobnik stavil, da bo njegova stranka na volitvah dobila več kot 15 poslancev

Pred parlamentarnimi volitvami naj bi predsednik SLS ponudil tudi svojega kandidata za mandatarja. Po Podobnikovih besedah naj bi šlo za "zelo ugledno ime". Potrdil je tudi "resne pogovore" za sodelovanje s stranko SMC.

Predsednik SLS Marjan Podobnik in kozja pastirja v Velikih Laščah

© Nastja Frey Gorše

Predsednik SLS Marjan Podobnik je prepričan, da bo gibanje Povežimo Slovenijo na prihodnjih volitvah v DZ dobilo več kot 15 poslancev ter "vodilo prihodnje dogajanje v slovenski politiki". Ponudili bodo tudi kandidata za mandatarja, je napovedal Podobnik in potrdil pogovore s SMC o sodelovanju na skupni listi.

Podobnik je na današnji novinarski konferenci pred 33. obletnico ustanovitve stranke poudaril, da je SLS danes znova pomemben dejavnik v slovenski politiki in pomemben člen gibanja Povežimo Slovenijo. Gibanje je po njegovih besedah odprto za vse, s kandidati na skupni listi pa si obeta dober rezultat na prihodnjih parlamentarnih volitvah. "Mirno sprejmem stavo, da bomo dobili več kot 15 poslancev," je dejal.

Gibanje bo pred parlamentarnimi volitvami ponudilo tudi svojega kandidata za mandatarja. Po Podobnikovih besedah to ne bo on sam, pač pa bo "ob pravem času predstavljeno zelo ugledno ime". V gibanju se pogovarjajo tudi o tem, da bi ponudili svojega kandidata na predsedniških volitvah, Podobnik zmago prav tako pričakuje na naslednjih lokalnih volitvah.

K sodelovanju v gibanju vabijo najuglednejše, najuspešnejše in najbolj kompetentne ljudi, pri čemer je Podobnik izpostavil, da so številni prepoznavni posamezniki pripravljeni tudi kandidirati na njihovi listi. "Vsi smo pripravljeni kandidirati, se pa tudi umakniti, če bodo pripravljeni kandidirati bolj ugledni in kompetentni ljudje od nas," je še dodal.

Potrdil je tudi "resne" pogovore s stranko SMC. Podobnik verjame, da bo "na tak ali drugačen način prišlo do sodelovanja na skupni listi".

Ob tem je poudaril, da so glede sodelovanja s strankami in posamezniki popolnoma odprti. Njihovo temeljno poslanstvo je namreč vzpostavitev povezovanja na temelju medsebojnega spoštovanja ter spoštovanja ustave in različnih vrednostnih usmeritev. Zagotovil je, da se ne bodo posluževali osebnih žalitev in "negativnih aktivnosti", ki so v nasprotju z dostojanstvom vsakega človeka.

"Če kdo, v SLS vemo, kako pomembno je sodelovanje," pa je poudarila podpredsednica stranke Suzana Lara Krause. Priznala je, da tega v preteklosti večkrat niso znali, a so bili za to tudi kaznovani s slabšo podporo volivcev. Pred tremi leti pa so ubrali drugo pot in se znotraj stranke zavzeli za povezovalno držo. Zato Krause verjame, da so lahko še bolj trden in dejaven akter večje povezovalne zgodbe.