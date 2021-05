Obilje dobre vode lahko nepredstavljivo hitro izgine

Novela zakona o vodah bo ogrozila oboje: pitno vodo in prost dostop do obrežij

© Janez Zalaznik

Vrednosti pitne vode iz pipe se človek zares zave, ko ta ne priteče več. Ko jo moraš prinašati domov iz najbližjega potoka, cisterne ali trgovine, vsaka kapljica postane zelo dragocena tudi v Sloveniji, kjer imamo sicer še obilje dobre vode. To obilje lahko kaj hitro izgine, če se bomo uspavali v prepričanju, da se taki količini, izvirov, potokov, rek in jezer ne more zgoditi nič.

Voda ljudi privlači s posebno močjo, ki nas umiri, sprosti in poživi. Zato se radi sprehajamo vzdolž bregov malih in velikih rek ter jezer, najraje tam, kjer se voda še prosto giblje in mimogrede napaja nešteto oblik življenja ob, na in v njej.

Novela zakona o vodah bo ogrozila oboje: pitno vodo in prost dostop do obrežij. Z življenjem bogati bregovi rek in jezer vodo čistijo, preden se ta spusti v podzemlje. Če bomo obrežja pozidali, bo tam izginilo življenje iz njim čistilna funkcija. Javna raba, ki jo rad poudarja Vizjak, pomeni dostop do obrežja vsem pod enakimi pogoji – vključno s teraso hotela s 5 zvezdicami, ki sega vse do jezera in kjer za kavo vsi plačajo 20 eur. Prehod čez teraso seveda ne bo dovoljen dedkom in babicam na sprehodu, mamicam z vozički, otrokom s tricikli, odraslim z bicikli, tekačem in psom. Ti bodo lahko izbirali le med velikim ovinkom stran od obrežja, ali pa drugo reko, drugim jezerom.

Voda je prepletena in zapletena, predvsem pa dobro in hitro prenaša strupene snovi: iz potoka v reko, iz reke v podzemno vodo in od tam v naše pipe. Obilje dobre vode, po kateri je Slovenija znana, lahko nepredstavljivo hitro izgine, poti nazaj takrat ne bo več. Zato je z vodo treba ravnati zares skrbno in premišljeno. Vlado, poslance in svetnike smo to prosili pred sprejetjem novele v Državnem zboru, pa nas niso slišali. Bodo pa morali 40.000 naših glasov za vodo.

Erika Oblak,

Eko krog

SVOJ PODPIS ZA REFERENDUM ZA PITNO VODO LAHKO ODDATE NA TEJ SPLETNI POVEZAVI >>