Mednarodna pobuda za hitro odzivanje v zvezi s svobodo medijev v Sloveniji

Vodili jo bosta Evropska zveza novinarjev (EFJ) in Mednarodni inštitut za tisk (IPI) v partnerstvu z Društvom novinarjev Slovenije

Ekipa STA in Društva novinarjev Slovenije pred prostori Slovenske tiskovne agencije

© Gašper Lešnik

Partnerji pobude za hitro odzivanje v zvezi s svobodo medijev (Media Freedom Rapid Response - MFRR) bodo konec maja in v začetku junija izvedli virtualno misijo v Sloveniji, s katero želijo oceniti informacije glede poslabšanja okolja za svobodo medijev v zadnjem letu, so zapisali.

Virtualno misijo za ugotavljanje dejstev bosta vodili Evropska zveza novinarjev (EFJ) in Mednarodni inštitut za tisk (IPI) v partnerstvu z Društvom novinarjev Slovenije (DNS). Pridružile se bodo še partnerske organizacije, Evropski center za svobodo tiska in medijev (ECPMF), Neomejeni svobodni tisk (FPU) ter Balkanski in kavkaški observatorij Transeuropa (OBCT).

Predstavniki MFRR se bodo v dveh tednih srečali z različnimi deležniki, vključno z novinarji, uredniki, združenji, civilno družbo, visokošolskimi učitelji in poslanci iz celotnega političnega spektra, pa tudi državnimi institucijami in vladnimi predstavniki.

Delegacija načrtuje tudi srečanja s predstavniki RTV Slovenija in Slovenske tiskovne agencije (STA), na katerih bodo razpravljali o vse večjih pritiskih na javni servis. Cilj misije je bolje razumeti dogajanje v Sloveniji v zadnjem letu in oceniti glavne izzive, s katerimi se soočajo novinarji.

Pobuda MFRR spremlja in se odziva na kršitve medijske svobode v državah članicah EU in državah kandidatkah. V zadnjem letu so podobne misije že izvedli v Črni gori, na Poljskem, v Srbiji in Španiji.

Ugotovitve misije in seznam priporočil za vladajočo koalicijo in Evropsko unijo bodo predstavili julija v poročilu. Ko bodo ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 to dopuščali, načrtujejo tudi prihod v Ljubljano, kjer se bodo osebno sestali z deležniki in vladnimi predstavniki.

Partnerji pobude so v zadnjem letu izrazili zaskrbljenost zaradi več verbalnih napadov javnih osebnosti, vključno s predsednikom vlade Janezom Janšo, na novinarje in blatenja novinarjev. Prav tako so bili zaskrbljeni zaradi očitnih poskusov večjega nadzora nad javnimi mediji. Misija bo poleg teh vprašanj obravnavala tudi pomisleke glede varnosti novinarjev, pravnih groženj in medijskega pluralizma.

