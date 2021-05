Janševa vlada še za 30 dni podaljšala epidemijo

Omejitev števila zbiranja ljudi pa je z 10 dvignila na 50

Janez Janša, predsednik vlade RS

© Borut Krajnc

Janševa vlada je danes še za 30 dni podaljšala epidemijo, ki bi se sicer iztekla v nedeljo. Sproščajo pa se omejitve za kulturne in športne dogodke. Pogoj za udeležbo je negativni izvid testa, dokazilo o prebolelosti ali cepljenosti. Sedišča bodo lahko zasedena 50-odstotno, v primeru stojišč pa je pogoj 10 kvadratnih metrov na obiskovalca, če dogodek poteka na prostem, in 20 kvadratnih metrov, če poteka v zaprtem prostoru.

Kot je za STA potrdil minister za notranje zadeve Aleš Hojs je vlada omejitev števila zbiranja ljudi dvignila z 10 na 50. Z več odloki pa je vlada tudi opredelila obisk športnih, kulturnih in drugih prireditev, in sicer pri 50 odstotkih sedišč za cepljene, testirane in prebolevnike. Omejitev 50-odstotne zasedenosti bo po navedbah Hojsa veljala tudi za obiske kinodvoran in cerkva.

Hojs je med sproščanji protikoronskih omejitev navedel tudi, da bo karanteno, ki bo odrejena pri vstopu v državo, zopet možno prekiniti po petih dneh z negativnim testom PCR.

Gostinski lokali bodo lahko obratovali med 5. in 22. uro in ne več od 7. do 19. ure. Razdalja med robovi miz v notranjosti lokalov mora biti najmanj tri metre, razdalja med osebami za mizo pa več ni določena. Pogoj omejitve štirih oseb za mizo ob tem po novem ne velja za družine z otroki do 18 let, je na Twitterju zapisalo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.