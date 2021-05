Cepljenje? Ne, hvala

V ZDA je boj proti covid-19 zastal, ker se predvsem Trumpovi privrženci nočejo cepiti. Čredna imunost, ki je cilj cepljenja, se tako izmika. Ali nekaj podobnega grozi tudi v Evropi?

V New Yorku so aktivisti vsakemu, ki je dokazal, da je dobil prvi odmerek, podarili džojnt.

Ženske, ki so razjarjene zaradi koronske epidemije in nesposobne glede politike, se srečujejo v zadnji sobi trgovine z biološkimi izdelki v Tampi na Floridi. Med njimi so Michelle Buckley, logopedinja, Ledy Escalante, svetovalka strankam, ki je s seboj pripeljala tudi sinčka, in medicinska sestra, ki je želela ostati anonimna; kakor toliko privržencev nekdanjega predsednika Donalda Trumpa se boji izpostavljanja v medijih.