Ideja OF je še kako aktualna

Ob 80-letnici ustanovitve Osvobodilne fronte, ob njeni živi, neizbrisni ideji, ob rob slepoti relativiranja njenega pomena

Na pobudo nemške veleposlanice Natalie Kauther so 26. aprila odkrili spominsko ploščo v Vidmarjevi vili, sedanji rezidenci nemškega veleposlaništva v Ljubljani, v počastitev 80-letnice ustanovitve slovenske Osvobodilne fronte. V svojem govoru v slovenščini se je nemška veleposlanica v imenu Nemčije opravičila za grozodejstva, ki jih je prizadejala nacistična nemška država Sloveniji v drugi svetovni vojni.

© Bor Slana, STA

Boljšega obeleženja ustanovitve slovenske Osvobodilne fronte, kot se je zgodilo z množičnim protivladnim protestom na ulicah prestolnice ob njeni 80-letnici, si ne bi mogli zamisliti. V mirnem protestu se je po podatkih policije na ulicah in trgih Ljubljane zbralo 10.000 ljudi. Ideja upora proti absurdu, ignoranci, banalnosti, zavajanju, primitivizmu in špekulativnemu delovanju trenutnih oblastnih struktur je danes budna. Ideja osvobajanja je živa. Stanje slovenskega političnega duha v zadnjem letu zdaj že smemo označiti z množičnim uporom oblastnemu nasilju, ki kaže jasno težnjo, da obvlada in si podredi vse pore javnega življenja. Na udaru oblasti je medijska svoboda in z(a) njo vsi družbeni podsistemi, ki potrebujejo stabilno podporno okolje, da lahko delujejo v javno dobro. Oblast ogroža stebre demokratične ureditve javnega življenja: Slovenska tiskovna agencija STA že nekaj mesecev deluje brez finančnega priliva države, vlada od lanske jeseni zadržuje potrditev imenovanja slovenskih kandidatov za evropske tožilce, državljani smo dnevno soočeni z nerazumljivimi, bizarnimi potezami vladajočih. Bolno.