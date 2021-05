Nekdanji republikanski uradniki: »Republikanska stranka je izgubila kompas«

Poziv k obnovi Amerike po Trumpu

Donald Trump

© Gage Skidmore / Flickr

Skupina nekdanjih državnih uradnikov republikanske stranke je pozvala k zavrnitvi ekstremističnih elementov znotraj stranke, ki podpirajo "veliko laž" nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa o volilnih prevarah, in poudarila potrebo po vrnitvi k zdravi pameti.

Nekdanji predsednik nacionalnega odbora stranke (RNC) Michael Steele, nekdanja kongresnika iz Pensilvanije Charlie Dent in Virginije Denver Riggleman ter nekdanja ministrica za transport v vladi Georgea Busha mlajšega Mary Peters in nekdanja upraviteljica agencije za varstvo okolja (EPA) ter guvernerka New Jerseyja Christine Todd Whitman napovedujejo ustanovitev nove stranke za vse republikance, ki jih pamet še ni zapustila.

Za Washington Post so zapisali, da je bila odstranitev kongresnice Liz Cheney s položaja vodje poslanske skupine v predstavniškem domu zaradi resnice o Trumpovi veliki laži usodna napaka. Pozvali so k novi koaliciji zdrave pameti, ki se ne bo pridružila demokratski stranki, ampak bo vztrajala pri konservativni smeri.

"Republikanska stranka je izgubila kompas. Prežeta je z lažmi, strahom in sebičnimi interesi. Napadi na integriteto volitev so resna grožnja državi in napad na kongres 6. januarja je bila budnica," so zapisali nekdanji republikanski državni uradniki, ki trdijo, da imajo za seboj številne sedanje in nekdanje kongresnike, senatorje, guvernerje in druge politike.

Če bo treba, da se znebijo nevarnega kulta osebnosti, bodo ustanovili novo stranko. Temelj ameriške demokracije je bil doslej miren prenos oblasti, kjer je poraženec sprejel izid volitev, njegova stranka pa je potem za naslednje volitve skušala spremeniti tisto, kar ni bilo privlačno za volivce.

S Trumpom je drugače, saj večina republikancev sprejema njegove trditve o volilnih prevarah, četudi vanje ne verjamejo, ampak vedo, da brez tega ne bodo izvoljeni na položaje.

Namesto prilagoditve programa stranka sedaj sprejema laž o lanskih volitvah in skuša omejiti volilno udeležbo na naslednjih volitvah s potrjevanjem državnih zakonov, ki omejujejo volilno udeležbo. Ob tem opravičujejo tudi napad na kongres.

Novopečeni kongresnik iz Georgie Andrew Clyde je napadalce označil za turiste, kongresnik slovenskega rodu iz Arizone Paul Gosar pa je napadalko Ashli Babbitt, ki jo je ubil kongresni policist, označil za mučenico.

V sredo je prišlo tudi do izpada skrajno desne kongresnice iz Georgie Marjorie Taylor Greene, ki ji je predstavniški dom 4. februarja zaradi ekstremizma odvzel vse položaje v kongresnih odborih. Taylor Green je v sredo po kongresnih hodnikih kričala za newyorško demokratko Alexandrio Ocasio Cortez in jo obtoževala, da podpira teroriste.

Newyorčanka jo je ignorirala in jo prijavila kongresnemu vodstvu, ki je prijavo prenesla kongresni policiji. Predsednica predstavniškega doma kongresa demokratka Nancy Pelosi je predlagala, da obnašanje Taylor Green obravnava odbor za etiko.

Taylor Green, ki je znana po veri v teorije zarote gibanja QAnon, je podobno napadla tudi dijaka s Floride Davida Hogga, ki je preživel strelski pokol leta 2018 v Parklandu, ko je obiskal kongres in lobiral za strožjo zakonodajo proti orožju.