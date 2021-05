Janševi prodajajo medije, a zgolj Orbanovim

Viktor Orban in Janez Janša na blejskem strateškem forumu

© Borut Krajnc

Telekom Slovenije, globoko politično podrejen Janševi vladi, ki je za novega predsednika uprave nastavila svojega Cvetka Sršena, zaustavlja prodajo 100-odstotnega lastniškega deleža družbe TSmedia; ta je med drugim lastnica in upravljalka portalov Siol.net, Najdi.si in Bizi.si.

Zgodba prodaje je dejansko preprosta, učbeniško indikativna za oblastnike, kjer so poslovne uzance in tržne zakonitosti podrejene političnim odločitvam med prijatelji: če "naši", v tem primeru madžarski ponudniki v TV2 Media blizu prijatelja Viktorja Orbana, po neumnosti ali podcenjevanju oddajo preslabo ponudbo, je potrebno ustaviti postopke, da prodaja ne bi stekla. Sploh takrat, ko bi lahko slovenski medij v državni lasti prišel v roke politično ali ideološko napačnega lastnika.

Politična zloraba Telekoma

TV2 Media je lani že kupila Planet TV za pet milijonov evrov, zdaj je naskakovala še TSmedia, ponudila pa naj bi le dva milijona. Pretilo je, da bi kupec lahko postal United Group s petimi milijoni ponudbe, a so pri Telekomu prodajo ustavili.

Marko Milosavljević je za Delo komentiral izmikanje evidentno politično vodenega Telekoma, razkrinkal njihovo izmikanje pri prodaji, spomnil na odgovornost nadzornikov in na omadeževani poslovni ugled zaradi neresnosti in nezanesljivosti v postopku prodaje, nato pa zaključil:

"Vsi indici so že v preteklosti kazali na to, da prodaje ne bo in da je prišlo do politično motivirane odločitve in zlorabe družbe Telekom v politične in strankarske namene. Resno korporativno upravljanje in odgovorno gospodarjenje je v tej državi podjarmljeno dnevnopolitičnim ideološkim interesom. Telekom Slovenije se, to v teh mesecih postaja povsem transparentno, uporablja za škodovanje drugim akterjem. To potrjuje tudi odločitev Telekoma Slovenije, da na programski shemi uvrsti nižje POP TV in Kanal A ter da neproporcionalno višje uvrsti Planet TV in Novo24, brez logičnih tržnih argumentov, utemeljenih v gledanosti ali navsezadnje dolgotrajne prisotnosti."

Strankarska kanala prehitela POP TV in Kanal A

Tudi omenjena odločitev, da je v Telekomovi programski shemi po novem Nova24TV prehitela bistveno bolj gledana POPTV in Kanal A, kaže na odkrito politično dirigirano delovanje družbe in favoriziranje vladnih strankarskih medijev. Odločitev vodstva Telekoma je perfidna, nesramna in očitno politikantska: ena najbolj gledanih programov medijske hiše Pro Plus sta se znašla po novem na mestih 11 in 12 v shemi programskih mest; doslej sta bila na mestih 4 in 8, na 7 in 8 pa so porinili slabo gledana strankarska kanala SDS.

POP TV je sicer nenehna tarča premierjevih napadov, žalitev in šikaniranj

Razvrstitev je pomembna predvsem zato, ker višja mesta kakopak omogočijo večjo vidnost in s tem gledanost, razen tega je pomembna uvrstitev med prvih devet, ker so ti programi dostopni s pritiskom na številčnico na daljincu. Na Telekomu so se kasneje v pojasnilih izmikali, že cinično pa se, glede na siceršnjo gledanost strankarskih programov, bere njihova razlaga o optimizaciji dostopa do TV vsebin za »boljšo uporabniško izkušnjo«: s tem bodo plačniki Telekoma "lažje in hitreje dostopali do želenih vsebin"…

Promocija svojih, kaznovanje »nesvojih«

V Telekomu so dejansko precej sramežljivi, kajti pričakovali bi uvrstitev kanalov SDS na prva tri mesta, kjer še vedno ostajajo TVS 1, TVS 2 in Planet TV: slednji po prevzemu Madžarov sicer ne skriva simpatij do Janševe vlade. Vrstni red v programski shemi zato služi dvojemu, hkrati promociji strankarskih programov in kaznovanju preveč kritičnih.

Medijska problematizacija potez Telekoma in njegova forsirana politizacija, s katero se za nameček povzroča še gospodarska škoda, je po pričakovanju žal preskromna.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**