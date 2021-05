FOTO + VIDEO: Več tisoč ljudi na protestu za pitno vodo in »ministrov« skok v Ljubljanico

Petkovi protestniki in protestnice so sporočili, da je zakon o vodah le eden v vrsti uničujočih zakonov, s katerimi se podeljuje privilegije kapitalu, na škodo ljudi in narave

"Minister Vizjak" pred sodbo in skokom v Ljubljanico

© Janez Zalaznik

Petkovi protestniki so danes protestirali za pitno vodo, zbralo se je okoli 3000 ljudi. S kolesi in peš so se od Trga republike odpravili do Prešernovega trga, kjer sta jih nagovorili predstavnica organizacije Umanotera Gaja Brecelj in koordinatorka zbiranja referendumskih podpisov za pitno vodo Alenka Kleč Bricelj.

Protestniki so opozorili, da imajo še dober teden, da zberejo manjkajoče podpise za referendum o zakonu o vodah, zato so k oddaji podpisov pozvali vso slovensko javnost. Sporočili so, da je zakon o vodah "le eden v vrsti uničujočih zakonov, s katerimi se podeljuje privilegije kapitalu, na škodo ljudi in narave".

UjdeDUFhS1U

Poudarili so, da se je civilna družba še dodatno angažirala, saj po celi Sloveniji pri zbiranju podpisov sodeluje več kot 300 prostovoljcev.

Protestniki so tokrat Tromostovje simbolično preobrazili v vizijo prihodnosti, ki jo prinaša nov zakon – s trakovi so onemogočili dostop do vode.

Umetniško-protestni performans se je končal s sodbo ministru za okolje Andreju Vizjaku in njegovim skokom v Ljubljanico.

Petkovim protestnikom se je pridružila tudi skupina protestnikov v podporo Palestini.

Petkovim protestnikom se je pridružila tudi skupina protestnikov v podporo Palestini

© Gašper Lešnik

uOh1lgOVcro

VEČ UTRINKOV V FOTOGALERIJI JANEZA ZALAZNIKA