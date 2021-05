Zahteva za pridobitev Pahorjevega mnenja o ustavni obtožbi Janše

"Če bo to izglasovano, bomo slišali njegovo mnenje," je o mnenju predsednika republike o ustavni obtožbi predsednika vlade dejal Marjan Šarec

Borut Pahor, predsednik republike, veliko razmišlja, a malo pove ...

© Borut Peterlin

Pred torkovo obravnavo predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše bodo poslanci ob današnjem začetku redne majske seje odločili, ali bodo na to temo zahtevali mnenje predsednika republike Boruta Pahorja. V nadaljevanju seje pa bodo Janša in ministri odgovarjali na vprašanja poslancev.

Ena od osrednjih točk tokratne seje bo predlog ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki mu v opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB očitajo kršenje več členov ustave in zakonov. Ta bo na sporedu v torek, danes pa bodo poslanci odločili o predlogu zahteve predlagateljev ustavne obtožbe, da bi za mnenje povprašali tudi predsednika republike Boruta Pahorja.

Parlamentarni poslovnik namreč določa, da predsednik republike na zahtevo DZ poda mnenje o predlogu obtožbe predsednika vlade. Če bi bil predlog izglasovan, bi Pahor svoje mnenje lahko predstavil bodisi pisno bodisi ustno.

Glasovanje o predlogu ustavne obtožbe bo v torek v večernih urah, da bi poslanci Janšo obtožili pred ustavnim sodiščem, pa bi potrebovali večino glasov vseh poslancev, torej najmanj 46.

Seja se bo danes nadaljevala s poslanskimi vprašanji. Poslanka LMŠ Jerca Korče bo Janšo spraševala o njegovem odnosu do vladavine prava. Vprašanje poslanca SD Janija Prednika se bo nanašalo na javnofinančno situacijo, ki je po njegovi oceni nevzdržna, vprašanja Marka Pogačnika (SDS) pa na gospodarske napovedi za Slovenijo za leti 2021 in 2022. Janši bo vprašanje zastavil še Zmago Jelinčič (SNS), ki ga zanima zunanjepolitično delovanje vlade.

"Če dobimo 46 glasov, je to znak, da ima opozicija 46 glasov in da je situacija drugačna."



Marjan Šarec,

predsednik LMŠ

Predsednik LMŠ Marjan Šarec je v včerajšnji oddaji Politično na TV Slovenija dejal, da naj bi bil predsednik republike "avtoriteta v državi in naj bi se opredeljeval do najpomembnejših vprašanj". "Doslej se ni in zato bomo seveda predlagali oziroma smo predlagali, da se opredeli o tem vprašanju. Če bo to izglasovano, upam, da bo, da bomo slišali njegovo mnenje," je dodal.

O ustavni obtožbi predsednika vlade pa je dejal, da je to bolj pravna obtožba, kot pa politična, in "ne ugotavlja toliko politične odgovornosti, kot ugotavlja kršenje zakonodaje in seveda skozi celotno razpravo bomo pokazali kršenje zakonodaje". "Na poslankah in poslancih, zlasti tistih, ki trenutno ne vedo čisto dobro, kje bi bili, ali bi podpirali vlado ali bi bili v opoziciji, da se izkaže in da če dobimo 46 glasov, da je to, še preden gre zadeva na ustavno sodišče, znak, da ima opozicija 46 glasov in da je situacija drugačna," je sklenil Šarec.