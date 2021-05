Vsi srednješolci in študenti ponovno v šolskih klopeh

V rumeni fazi se spet v celoti odpirajo srednje šole in fakultete

Danes bodo v šolske klopi znova sedli vsi srednješolci, tudi študenti bodo lahko predavanja poslušali v živo. Glede na vladni semafor sproščanja epidemioloških ukrepov se v rumeni fazi spet v celoti odpirajo srednje šole in fakultete.

Ministrstvo za izobraževanje je namreč sredi minulega tedna srednjim šolam poslalo okrožnico, iz katere izhaja, da z izobraževanja po modelu C, ko so se tedensko izmenjevali doma in v šoli, danes prehajajo na model B. To pomeni, da se vsi dijaki izobražujejo v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu, prav tako lahko dijaki ves čas bivajo v dijaških domovih. Treba pa je upoštevati omejitve, ki so določene s priporočili oziroma se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov, so opozorili na ministrstvu.

Zaščitne maske ostajajo obvezne, razen za dijake pri pouku športne vzgoje. Pri testiranju zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih ni sprememb.

Na fakultetah in višjih strokovnih šolah je od danes v celoti mogoča izvedba predavanj v živo. Glede nošenja mask in testiranja zaposlenih ni sprememb.

Dejavnost izobraževanja odraslih je organizacijsko že sedaj potekala brez omejitev in tako bo veljalo tudi v prihodnje. V veljavi ostajajo določila glede testiranja izvajalcev, nošenja mask in ostala priporočila za preprečevanje širjenja okužbe.