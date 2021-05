VIDEO: Spopadi med proizraelskimi in propalestinskimi protestniki tudi v Kanadi

Kanadski premier Justin Trudeau je nasilje na protestih obsodil ter dodal, da antisemitizem, islamofobija ter kakršnokoli sovraštvo niso sprejemljivi

Justin Trudeau, kanadski premier

© Wikimedia Commons

V več kanadskih mestih so včeraj potekali protesti v podporo Palestincem, v Montrealu pa so se zbrali tudi podporniki Izraela. Prišlo je do spopadov med proizraelskimi in propalestinskimi protestniki, ki jih je montrealska policija prekinila tudi z uporabo solzivca.

Kanadski premier Justin Trudeau je nasilje na protestih v Montrealu obsodil. Kot je izpostavil v tvitu, je pomembna pravica do mirnega združevanja in svobode izražanja, a hkrati niso sprejemljivi antisemitizem, islamofobija ter kakršnokoli sovraštvo.

V Montrealu so se nedeljski protesti sprva začeli mirno. Najprej se je v središču mesta zbralo več sto protestnikov, ovitih v izraelske zastave, da bi izrazili solidarnost z judovsko državo. Ko so prispeli propalestinski protestniki, pa je kmalu prišlo do napetosti in izbruhnili so spopadi.

Skupno se je v središču mesta zbralo več tisoč propalestinskih protestnikov, ki so po lastnih navedbah protestirali zaradi izraelske represije in vojnih zločinov na območju Gaze.

XEVgUqH1Pho

Montrealska policija, ki je proteste označila za nezakonite, je posredovala in uporabila solzivec, da bi ločila in razgnala obe skupini, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Podobno kot kanadski premier je se na nasilje ob protestih odzvala motrealska županja Valeri Plante, ki je na Twitterju zapisala, da je protestiranje pravica, vendar nestrpnost, nasilje in antisemitizem nimajo mesta v mestu. "Montreal je mesto miru," je še zapisala.

pwIms81ZMmE

CDv7XbAzOJ4

nj3quqt8fzE