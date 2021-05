Gostinski lokali od danes naprej odprti do 22. ure

Ponudba za mizami je dovoljena za največ štiri osebe, med robovi miz pa mora biti najmanj tri metre razdalje

© Pixabay

Gostinski lokali po vsej državi so lahko od danes naprej odprti od 5. do 22. ure, ne več od 7. do 19. ure. V zaprtih javnih prostorih je dovoljenih več strank naenkrat kot doslej, kampi lahko sprejmejo več gostov, odprejo se lahko igralnice.

Poleg podaljšanja dovoljenega obratovalnega časa gostinskih lokalov je vlada na seji minulo sredo tudi spremenila pogoje za ponujanje gostinskih storitev v notranjosti gostinskih obratov. Ponudba za mizami je dovoljena za največ štiri osebe, med robovi miz pa mora biti najmanj tri metre razdalje. Razdalja med osebami za mizo ni več določena, pogoj omejitve števila oseb za eno mizo pa ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki.

Odrasle osebe v notranjosti lokalov morajo imeti potrdilo, da so covid-19 prebolele oz. da so cepljene, ali opravljen negativen test na novi koronavirus.

Danes je začel veljati tudi spremenjen pogoj glede omejitve števila oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Na potrošnika mora biti zagotovljenega 20 kvadratnih metrov poslovnega prostora, pogoj pa ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki, ter za osebe, ki potrebujejo spremstvo.

Kampi lahko po novem ponujajo do 70 odstotkov razpoložljivih enot, potem ko so doslej lahko oddajali do 30 enot. V omenjenih 70 odstotkih niso všteti pavšalisti.

Od danes je tudi dovoljeno obratovanje igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo med 5. in 22. uro pod pogojem, da zaposleni in gostje izpolnjujejo pogoj prebolelosti, cepljenja oz. opravljenega testa na novi koronavirus. Igralni saloni lahko ponujajo do 50 odstotkov razpoložljivih zmogljivosti.