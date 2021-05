Stopnja obdavčitve najvišjih plač ni najpomembnejši vzrok za odhajanje mladih v tujino

Leta 2019 je 6899 oseb prejemalo vsaj 6000 evrov bruto mesečne plače. Med njimi je bila večina res moškega spola. Toda to niso bili »mladi fantje«, kot je dejal predsednik vladnega strateškega sveta za debirokratizacijo Ivan Simič.

Ivan Simič v oddaji Odkrito na TV Slovenija

© RTVSLO

»Razprava o socialni kapici se je začela že leta 2013. Pa so potem rekli, da gre za bogataško kapico. V tujino nam zaradi tega odhajajo mladi fantje, strokovnjaki, dobri menedžerji,« so tvitnili z uradnega profila slovenske vlade in povzeli izjavo predsednika vladnega strateškega sveta za debirokratizacijo Ivana Simiča v oddaji Odkrito na TV Slovenija.

Kot je Simič pojasnil za Razkrinkavanje.si, je imel v izjavi v mislih predvsem mlade strokovnjake s področja informacijske tehnologije. V utemeljitvi svoje izjave pa se je skliceval na lastne izkušnje, češ da je statistika lepa veda, a ne pokaže vsega.

Leta 2019 je v Sloveniji po podatkih Sursa 6899 oseb prejemalo vsaj 6000 evrov bruto mesečne plače, med katerimi je bila večina res moškega spola. Toda to niso bili »mladi fantje«, saj so mlajši od 35 let predstavljali 2,5 odstotka oseb s tako visoko plačo.

"Stopnja obdavčitve najvišjih plač ni najpomembnejši vzrok za odhajanje mladih v tujino."



Marina Lukšič Hacin,

raziskovalka migracij

Med temi jih je bilo glede na statistično klasifikacijo poklicev največ uvrščenih v skupino strokovnjakov, kamor sodijo delavci v raziskavah in razvoju ter izobraževanju. Teh je bilo po podatkih Sursa 44,3 odstotka. Na drugem mestu pa je bila z 32,3 odstotka skupina poklicev, v katero spadajo menedžerji, zakonodajalci in visoki uradniki.

© Oštro.si

Marina Lukšič Hacin, raziskovalka migracij ter predstojnica inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, je pojasnila, da je višina plače zgolj eden izmed dejavnikov pri odločitvi visoko usposobljenih kadrov za izselitev iz Slovenije.

Kateri dejavniki bolj vplivajo na usposobljene kadre, da zapustijo Slovenijo, in ali bi predlagana socialna kapica resnično razbremenila mlade, si lahko preberete v neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.