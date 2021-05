ZDA že tretjič blokirale osnutek izjave s pozivom h koncu spopadov med Izraelci in Palestinci

Danes že četrto izredno zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov (ZN)

© WikiCommons

Včeraj so ZDA že tretjič v tednu dni blokirale osnutek izjave Varnostnega sveta Združenih narodov s pozivom h koncu spopadov med Izraelci in Palestinci. Zato bo danes potekalo že četrto izredno zasedanje Varnostnega sveta na isto temo od 10. maja, ko so izbruhnili spopadi.

Zadnji osnutek izjave Varnostnega sveta ZN so v nedeljo zvečer pripravile Kitajska, Norveška in Tunizija. Šlo je za poziv k umiritvi položaja, koncu nasilja, spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava vključno z zaščito civilistov, še posebej otrok.

Izjava izraža tudi globoko zaskrbljenost zaradi krize in možnosti deložacij palestinskih družin v Vzhodnem Jeruzalemu. Nasprotuje vsem enostranskim ukrepom in pozdravlja mednarodna prizadevanja za umiritev položaja ter izraža podporo rešitvi dveh držav.

Norveška delegacija pri ZN je včeraj sporočila, da se položaj na terenu še naprej poslabšuje, nedolžni civilisti še naprej umirajo, zato je potrebno sovražnosti nemudoma končati.

Na izraelski strani je umrlo najmanj deset oseb, več sto pa jih je ranjenih. Na palestinski strani je več kot 230 žrtev in skoraj 6000 ranjenih. Tiskovni predstavnik ZN Stephane Dujarric je poudaril, da je potreben trden in enoten glas Varnostnega sveta, ki bo imel nekaj teže.

Diplomati na ZN so presenečeni nad ameriško blokado osnutka, ki pravi to, kar Američani sami govorijo javno in za zaprtimi vrati. Predsednik ZDA Joe Biden trdi, da dela za kulisami, državni sekretar Antony Blinken pa je med obiskom Danske v ponedeljek dejal, da podpirajo vsako diplomatsko pobudo v smeri prekinitve spopadov. "Vendar pa je na koncu od sprtih strani odvisno ali bosta želeli prekinitev ognja," je dejal.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je že pred časom izjavil, da želi Izrael izstaviti visok račun Hamasu za raketne napade iz Gaze. Z njim je v ponedeljek ponovno govoril Biden, ki je med drugim sedaj izrazil podporo premirju in Netanjahuja seznanil s svojimi pogovori z Egiptom in drugimi partnerji v tej smeri.

Izrael je spodbudil, naj si prizadeva za zaščito nedolžnih civilistov, obenem pa ponovil svojo trdno podporo pravici Izraela, da se brani pred raketnimi napadi Hamasa. Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je zatrdila, da so ZDA osredotočene na tiho in intenzivno diplomacijo.

Biden je pod pritiskom kongresnikov obeh strank, ki si želijo, naj poveča pritisk na obe strani za konec spopadov. Predsednik odbora za obveščevalne zadeve v predstavniškem domu kongresa demokrat Adam Schiff je Bidna pozval, naj oživi pogovore za rešitev spornih točk med Izraelci in Palestinci. Podobni pozivi se vrstijo tudi v senatu.

Spopadi so se razplamteli 10. maja zaradi odločitve izraelskega sodišča, da se lahko palestinskim družinam zaplenijo bivališča v Vzhodnem Jeruzalemu in predajo judovskim družinam, ki trdijo, da so bila poslopja v njihovi lasti pred letom 1948.

