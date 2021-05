Za vstop v Italijo dovolj že prvi odmerek cepiva

Brez karantene tudi za tiste, ki bodo imeli v zelenem potrdilu zabeležen samo prvi odmerek cepiva proti covidu-19

© pixabay.com

Italija bo vstop v državo brez karantene dovolila tudi tistim, ki bodo imeli v zelenem potrdilu zabeležen tudi samo prvi odmerek cepiva proti covidu-19, je napovedal predsednik italijanskega parlamenta Roberto Fico. Njegov avstrijski kolega Wolfgang Sobotka je omenil, da bi lahko Avstrija obvezno karanteno za prišleke odpravila še ta mesec.

Fico je v pogovoru za avstrijsko tiskovno agencijo APA dejal, da meni, da bi lahko Italija omogočila vstop v državo brez karantene tudi "za tiste, ki so v Avstriji prejeli prvi odmerek".

Predsednika italijanskega in avstrijskega parlamenta sta se sicer po srečanju na Dunaju zavzela za čimprejšnjo normalizacijo čezmejnih potovanj. Sobotka je ob tem dodal, da se bo sprva potrebno zaradi manka digitalne rešitve najverjetneje zadovoljiti s papirno obliko zelenega potrdila, danes poroča APA.

Tako Sobotka kot Fico sicer podpirata enotno evropsko rešitev tega potrdila, saj je potrebno po navedbah predsednika italijanskega parlamenta "povsod zagnati turizem". Predsednik avstrijskega parlamenta je ob tem ugotovil, da sta Avstrija in Italija "relativno usklajeni" kar zadeva tako "rešitev" PCT (prebolevnik, cepljen, testiran) v zelenem potrdilu kot odpiranje gostinske dejavnosti.

Glede konference o prihodnosti Evrope sta bila Sobotka in Fico zadržana do ideje o neposredno voljeni evropski vladi. "To je težko," je ocenil predsednik italijanskega parlamenta. Predvsem bi morali "delati korak za korakom v smeri za več demokracije", je še dejal politik italijanskega populističnega Gibanja pet zvezd in se zavzel za "poenostavitev odločanja, tako da ena država ne bi mogla vsega blokirati". Sobotka se je strinjal, da bi moral biti skupni cilj EU, ki je sposobna odločanja.

Na vprašanje, kaj dobrega je prinesla pandemija covida-19, je Fico odgovoril, da je to sklad EU za okrevanje, ki je "zelo dober" za EU in bi lahko evropske ustanove "bolj približal potrebam državljanov". Sobotka je dejal, da je tudi zaradi pandemije "dobila nov pomen" konferenca o prihodnosti Evrope.