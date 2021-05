Prva koordinatorica za boj proti rasizmu

Položaj je prevzela Finka Michaela Moua, ki bo pri svojem delu tesno sodelovala s pripadniki rasnih in narodnostnih manjšin ter njihove skrbi posredovala Evropski komisiji

© John Darroch / WikiCommons

Evropska komisija je v ponedeljek imenovala prvo evropsko koordinatorico za boj proti rasizmu. Položaj je prevzela Finka Michaela Moua, ki bo pri svojem delu tesno sodelovala s pripadniki rasnih in narodnostnih manjšin ter njihove skrbi posredovala komisiji.

V prizadevanjih za okrepitev odzivov politike na področju boja proti rasizmu bo nova koordinatorica sodelovala tudi z državami članicami, Evropskim parlamentom, civilno družbo in akademsko sfero.

V končni fazi bo združila moči z Evropsko komisijo pri uresničevanju njene politike za preprečevanje in boj proti rasizmu, so v ponedeljek sporočili v Bruslju.

Evropska komisarka za enakost Helena Dalli meni, da je imenovanje Moue ključno pri uveljavljanju strategije za boj proti rasizmu, na ta način pa da Evropska komisija izkazuje jasno zavezanost hitremu in konkretnemu ukrepanju na tem področju.

"V tesnem sodelovanju z državami članicami, civilno družbo in drugimi deležniki nameravamo okrepiti svoja prizadevanja proti rasizmu," je napovedala.

Z imenovanjem prve evropske koordinatorice za boj proti rasizmu je komisija izpolnila pomembno zavezo iz akcijskega načrta EU za boj proti rasizmu, ki ga je razgrnila septembra lani.

Evropska komisija je takrat izrazila pričakovanje, da bodo članice do konca leta 2022 pripravile nacionalne načrte za boj proti rasizmu s poudarkom na izboljšanju perspektive otrok in mladih.

Moua je študirala mednarodni razvoj in kasneje zasedala številne višje položaje v nevladnih organizacijah na Finskem, ki se bojujejo proti rasizmu in diskriminaciji. Zadnjih nekaj let je delala na finskem pravosodnem ministrstvu, so še navedli v Bruslju.