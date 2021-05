Avstrija bo nadomestila obvezno karanteno za prišleke

Od srede bo Avstrija obvezno karanteno za prišleke iz nekaterih držav nadomestila z dokazilom o prebolelosti covida-19, cepljenju proti covidu-19 ali negativnim testom na okužbo z novim koronavirusom (PCT)

Mejni prehod Šentilj

© Wikipedia

Avstrija bo od srede obvezno karanteno za prišleke iz nekaterih držav nadomestila z dokazilom o prebolelosti covida-19, cepljenju proti covidu-19 ali negativnim testom na okužbo z novim koronavirusom (PCT). Na seznamu držav brez karantene je tudi Slovenija, a je za vstop v državo potrebno ustrezno dokazilo v angleškem ali nemškem jeziku.

Avstrijsko ministrstvo za zdravje je ob tem v ponedeljek sporočilo, da bo nov odlok o pogojih za vstop v državo začel veljati ob polnoči. Še naprej se bo treba za vstop v državo elektronsko prijaviti na naslovu https://entry.ptc.gv.at. Dnevni migranti morajo tovrstno prijavo obnoviti vsakih 28 dni, je prav tako v ponedeljek poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

"V številnih državah se zmanjšuje število okužb, tako da lahko vzporedno z odpiranjem države uveljavimo tudi olajšave pri vstopu v Avstrijo," je sporočil avstrijski minister za zdravje Wolfgang Mückstein. Dodal je, da bo Avstrija priznala vsa cepiva proti covidu-19, ki sta jih doslej priznali Evropska agencija za zdravila in Svetovna zdravstvena organizacija. Po navedbah APA Avstrija zaenkrat ne priznava ruskega cepiva Sputnik V, priznava pa kitajsko cepivo Sinopharm.

Na seznamu držav, za katere ne bo več obvezna karantena ob vstopu v Avstrijo, bodo poslej poleg Slovenije še Andora, Avstralija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Finska, Francija, Lihtenštajn, Grčija, Irska, Islandija, Italija, Južna Koreja, Latvija, Luksemburg, Madžarska, Malta, Monako, Nova Zelandija, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, San Marino, Slovaška, Španija, Švica in Vatikan.

"Pri vstopu z območij z visoko incidenco bo še vedno veljala karantena, za države z novimi različicami virusa še strožja pravila," je še napovedal avstrijski minister za zdravje.

Iz vseh teh držav je ob PCT dokazilu v angleškem ali nemškem jeziku omogočen vstop v državo v vseh oblikah, tudi turističen.

Ob vstopu v državo iz tveganih držav ali držav z visoko incidenco okužb bo prav tako potrebno PCT dokazilo, karantena pa ne bo obvezna za cepljene ali prebolevnike, bo pa obvezna za testirane. Karanteno bo mogoče skrajšati po petih dneh z novim negativnim testom na okužbo z virusom sars-cov-2. Trenutno v to kategorijo spadajo Hrvaška, Litva, Nizozemska, Švedska in Ciper.

Vstop iz držav z novimi različicami virusa (Brazilija, Indija in Južna Afrika), bo omogočen samo avstrijskim državljanom ali osebam, ki imajo v Avstriji prebivališče, zaradi humanitarnih razlogov ali v primeru posebnega interesa za Avstrijo. Pri tem bo brez izjeme obvezen negativen PCR test. Avstrijski državljani in osebe s prebivališčem v Avstriji, ki so bili v zadnjih desetih dneh v eni od držav z novimi različicami virusa, pa bodo morali v 24 urah ob vstopu v državo opraviti PCR test, ki bo potekal pod nadzorom zdravstvenih organov.