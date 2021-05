Odpoklic Ikeinih krožnikov, skled in skodelic

Zaradi tveganja nastanka poškodb in opeklin je Ikea iz prodaje odpoklicala krožnike, sklede in skodelice serij Heroisk in Talrika

Podjetje Ikea je zaradi tveganja nastanka poškodb in opeklin iz prodaje odpoklicalo krožnike, sklede in skodelice serij Heroisk in Talrik, saj se je izkazalo, da lahko pride do poškodb izdelkov (pok, zlom), zaradi morebitne vroče vsebine v njih pa so mogoče tudi opekline pri uporabniku.

Podjetje Ikea poziva vse, ki so kupili omenjene sklede, krožnike in skodelice, naj prenehajo z njihovo uporabo ter stopijo v stik s podjetjem za povračilo celotne kupnine. Kupci lahko izdelke vrnejo v katerokoli Ikea trgovino, kjer jim bodo povrnili stroške, dokazila o nakupu (račun) pa ni potrebno predložiti.

Za več informacij lahko kupci obiščejo tudi spletno stran www.ikea.si ali se obrnejo na brezplačno telefonsko številko 01/810 77 81.