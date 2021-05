Telefon za psihološko pomoč odslej le med delovniki

Zaradi postopnega umirjanja epidemije so na NIJZ spremenili urnik delovanja telefona za psihološko pomoč ob epidemiji covida-19

Zaradi postopnega umirjanja epidemije so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) spremenili urnik delovanja telefona za psihološko pomoč ob epidemiji covida-19. Ta odslej deluje vsak delovni dan med 8. in 22. uro, psihološka pomoč pa je dosegljiva na številki 080 51 00.

Med vikendi, prazniki in v nočnem času od 22. ure do 8. ure omenjeni telefon ne bo več deloval. Ob tem na NIJZ izpostavljajo, da je telefonska pomoč za osebe v duševni stiski ostaja v Sloveniji še vedno dostopna 24 ur in vse dni v tednu.

Tako so na voljo telefon za klic v duševni stiski na številki 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj), zaupna telefona Samarijan in Sopotnik na 116 123 (24 ur na dan, vsak dan), TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro) ter SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja na 080 11 55 (24 ur na dan, vsak dan).