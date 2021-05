Glavni neodvisni spletni medij tarča preiskav in blokade

Oblasti v Belorusiji stopnjujejo represijo, tarče so tudi novinarji

Twitter profil medija TUT.BY z opozorilom blokade in utišanja

© Twitter

Oblasti v Belorusiji so danes izvedle niz preiskav največjega neodvisnega novičarskega portala TUT.BY in blokirale njegovo spletno stran. Gre za stopnjevanje represije s strani oblasti po lanskoletnih obsežnih protestih, katere tarča so vse bolj tudi novinarji.

Portal TUT.BY je postal zadnji v vrsti medijev, na katere so se spravile oblasti. Varnostni agenti so danes preiskali urade in domove novinarjev, ki delajo za medij, spletna stran je nedostopna, sporočila vodilnih pri portalu povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je pojasnila odgovorna urednica portala Marina Zolotova, so tako njeno stanovanje kot domove več uslužbencev preiskali člani državnega urada za finančne preiskave. Preiskave so izvedli tudi na sedežu medija.

Omenjeni urad je preiskave potrdil in dodal, da je medij pod njihovim drobnogledom zaradi davčne utaje. Gre sicer za vpliven preiskovalni organ, ki se je že v preteklosti večkrat spravil na opozicijo.

Med drugim je preiskoval Viktorja Babarika, ki se je želel lani na predsedniških volitvah pomeriti z dolgoletnim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom, a so ga dva meseca pred avgustovskimi volitvami aretirali. Babariko ostaja v priporu, medtem ko proti njemu poteka sojenje zaradi korupcije in pranja denarja.

Ilustracija, ki so jo po blokadi pri mediju objavili kot profilno sliko na Twitterju

© Twitter

Lukašenko, ki je na čelu Belorusije že od leta 1994, trenutno služi že šesti mandat. Glede na uradne izide je lani prepričljivo zmagal, a tako opozicija kot zahodni diplomati vztrajajo, da so bile volitve prirejene. Vsi njegovi protikandidati so bodisi pristali za zapahi ali pa so zapustili državo.

Po volitvah so izbruhnili obsežni protesti, ki jih je oblast silovito zatrla - tisoče protestnikov je bilo priprtih, več kot 400 ljudi je prejelo zaporne kazni. Glede na podatke beloruskega združenja novinarjev (BAJ) je trenutno v državi zaprtih tudi 16 novinarjev.

Prav ta teden je denimo novinarja portala TUT.BY doletelo 15 dni zapora zaradi udeležbe na nedovoljenem množičnem dogodku, marca pa je bila novinarka istega portala zaradi objave zdravniške kartoteke protestnika, ki je umrl med enim od lanskih shodov, obsojena na pol leta zapora, še piše AFP.

