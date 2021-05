Slovenska muslimanska skupnost: »Vlada je izobesila zastavo okupacijske sile«

Izraelska zastava, izobešena na poslopju stavbe slovenske vlade

© Luka Dakskobler

Slovenska muslimanska skupnost je na premierja Janeza Janšo naslovila odprto pismo, v katerem je izobešanje zastave Izraela na poslopju slovenske vlade označila kot "zlorabo oblasti" in podporo "genocidni politiki Izraela". "Vlada je izobesila zastavo okupacijske sile v imenu svoje ideologije in ne v našem imenu," so med drugim zapisali v pismu.

Kot so dodali, je podpora Izraelu toliko bolj zaskrbljujoča v trenutku, ko "izraelska oblast vodi politiko genocida in apartheida". Menijo, da "ima organizacija Hamas samo 'potencialno' željo uničiti Izrael", medtem ko na drugi strani izraelska država "dejansko uničuje palestinski narod in družbo".

Premierja so v ponedeljkovem pismu spomnili, da je bil sprožilec zadnjih dogodkov na Bližnjem vzhodu vdor izraelskih represivnih organov v mošejo Al Aksa, tretjo najpomembnejšo džamijo za vse muslimane na svetu, in to ob koncu svetega meseca ramadana, kar je bil "dogodek kršenja osnovnih človekovih pravic" brez primere v novejši zgodovini.

"Imate res tako brezčuten odnos do žrtev in vam je popolnoma vseeno, kako se počuti 50.000 muslimanov v Sloveniji?"

Premierja so obenem vprašali, "kako bi se on počutil, če bi policija vdrla v prostore katedrale, v kateri bi on s svojo družino mirno opravljal sveti krščanski obred". "Imate res tako brezčuten odnos do žrtev in vam je popolnoma vseeno, kako se počuti 50.000 muslimanov v Sloveniji?" so dodali.

"Stališče naše skupnosti je, da je treba mednarodne konflikte reševati na miren in nenasilen način. Pravico do obstoja imajo tako Judje kot Palestinci. Toda predvsem mora imeti pravico do obstoja resnica," so zaključili pismo, pod katerega se je podpisal predsednik odbora Slovenske muslimanske skupnosti Muhamed Čerkez.

"Stališče naše skupnosti je, da je treba mednarodne konflikte reševati na miren in nenasilen način. Pravico do obstoja imajo tako Judje kot Palestinci. Toda predvsem mora imeti pravico do obstoja resnica."



Mihamed Čerkez,

predsednik odbora Slovenske muslimanske skupnosti

Slovenska muslimanska skupnost je sicer manjša od dveh islamskih verskih organizacij v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 2006 z odcepitvijo iz večinske Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji (ISRS). V ozadju delitve so bila predvsem prizadevanja takrat že nekdanjega muftija Slovenije Osmana Đogića za popolno avtonomijo ISRS, ki je podrejena Islamski skupnosti v BiH.

Vlada je na svojem poslopju na Gregorčičevi ulici v Ljubljani v petek v znak solidarnosti z Izraelom izobesila izraelsko zastavo. Za to potezo se je odločila sredi najhujših spopadov na Bližnjem vzhodu v zadnjih sedmih letih.

Izobešanje zastave je obsodil palestinski veleposlanik s sedežem na Dunaju, ki je pristojen tudi za Slovenijo, Salahem Abdel Šafi. Za časnik Dnevnik je ocenil, da gre za nezaslišano in zelo skrb vzbujajoče dejanje ter razkazovanje enostranske, celo rasistične politike.