V Avstriji, Franciji in Italiji ukrepe rahljajo, na Madžarskem pa izredne razmere podaljšujejo

Protikoronski ukrepi z današnjim dnem rahljajo v Franciji, Italiji in Avstriji. Madžarska vlada pa je izredne razmere podaljšala do jeseni. V njih lahko samostojno uveljavlja ukrepe, za katere bi morala v običajnih okoliščinah pridobiti odobritev parlamenta.

Viktor Orban

© Evropski parlament / Flickr

V Avstriji, Franciji in Italiji se z današnjim dnem rahljajo protikoronski ukrepi. Madžarska vlada pa je podaljšala izredne razmere do jeseni, kar ji omogoča, da samostojno uveljavlja ukrepe, za katere bi morala v običajnih okoliščinah pridobiti odobritev parlamenta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Avstriji so tako danes ponovno zagnali turistične dejavnosti. Vrata odpirajo tudi gledališča in kinodvorane, znova obratujejo tudi športne dvorane in fitnesi. Vendar gosti, obiskovalci oziroma stranke potrebujejo t.i. dokazilo PCT - da so bodisi preboleli covid-19 bodisi so cepljeni proti tej bolezni ali imajo negativen test na okužbo z novim koronavirusom. V veliko hotelih in tudi gostinskih lokalih bodo gostom ponudili možnost samotestiranja, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

To dokazilo je od danes tudi dovolj, da se prišleki iz določenih držav, tudi Slovenije, ob vstopu v Avstrijo izognejo obvezni karanteni.

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je današnji dan označil za "začetek našega boja za vrnitev v normalnost". Epidemiološko stanje je po njegovih besedah trenutno boljše, kot so pričakovali. "Krivulja okužb se jasno znižuje, krivulja cepljenih se zvišuje," je dejal.

Pomembno so se sprostili protikoronski ukrepi tudi v Franciji, med drugim so začetek nočne policijske ure preložili iz 19. na 21. uro. "Od 19. maja bomo morali znova odkriti naš francoski način življenja," je dejal francoski predsednik Emmanuel Macron.

Z današnjim dnem restavracije v Franciji lahko ponujajo svoje storitve na zunanjih površinah. Enako veljalo za kulturne ustanove. Na terasah so sicer še vedno veljali strogi higienski ukrepi. Zasedenih je lahko le polovica mest, za eno mizo pa lahko sedi največ šest gostov. Restavracije so bile sicer v Franciji zaprte že vse od konca oktobra.

Vrata danes odpirajo tudi francoske trgovine, ki ponujajo "nenujno" blago. Vsak kupec bo sicer moral imeti najmanj osem kvadratnih metrov prostora. S podobnimi omejitvami odpirajo tudi kinodvorane, gledališča in muzeje, še navaja dpa.

V Italiji so medtem skrajšali nočno policijsko uro in sicer so njen začetek preložili z 22. na 23. uro. Na ta način naj bi ljudem omogočili, da so zvečer lahko dlje na prostem. Novo skrajšanje policijske ure načrtujejo za 7. junij - takrat naj bi njen začetek preložili na 24. uro. Prepoved izhodov iz stanovanj sicer potem traja do 5. ure zjutraj.

Madžarska opozicija je vladi očitala, da izredne razmere, ki jih je sprejela zaradi epidemije, zlorablja za predpise, ki nimajo nič skupnega z bojem proti novemu koronavirusu. Kritiki Orbanu očitajo tudi, da je zlorabljal pooblastila z naslova izrednih razmer tako, da je dopustil razmah korupcije in odpravil avtonomijo univerz na Madžarskem.

Madžarski parlament je v torek zaradi epidemije covida-19 izglasoval podaljšanje izrednih razmer v državi do jeseni, ki so jih za 15 dni uvedli v začetku novembra lani, nato so jih dvakrat podaljšali.

Desna, nacionalistična madžarska vlada pod vodstvom premierja Viktorja Orbana je ukrep utemeljila z navedbo, da bo to zagotovilo, da veljavni predpisi ne bi postali neveljavni po izteku trenutnega izrednega stanja 22. maja.

Na Madžarskem z okoli deset milijoni prebivalci so doslej cepili približno 5,7 milijona ljudi, od tega je 2,7 milijona prejelo že drugi odmerek.