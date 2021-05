Konec farse o preštevanju glasov predsedniških volitev

"Gre za spektakel, ki škodi vsem," je zapisalo pet članov odbora volilnih nadzornikov

Donald Trump in Joe Biden

© Patrick Semansky / Supplier NTB

Volilni nadzorniki okrožja Maricopa v Arizoni, med katerimi je večina republikancev, so nedavno javno pozvali državni senat, naj neha s farso ponovnega preštevanja glasov lanskoletnih predsedniških volitev, ker gre za navadno pretvarjanje in prevaro.

V pismu republikanski predsednici državnega senata Karen Fann so zapisali, da preverjanje glasovnic promovira laži in omalovažuje javne uradnike, ki so bili zadolženi za lanskoletne volitve.

"Gre za spektakel, ki škodi vsem," je zapisalo pet članov odbora volilnih nadzornikov med katerimi je en demokrat.

Odbor zahteva, da se farsa neha in vsi skupaj izrazijo nasprotovanje "veliki laži", kot v ZDA pravijo trditvam nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, da je lani izgubil volitve zaradi prevar. Odboru so se pridružili tudi drugi uradniki okrožja Maricopa na čelu s šerifom.

Trumpovi privrženci so po odločitvi državnega senata v največjem okrožju Arizone, ki zajema širše območje Phoenica, začeli ponovno preverjati in preštevati glasovnice, vendar le za predsedniške in senatne volitve. Tiste volitve, na katerih so zmagali republikanski kandidati, menda niso sporne.

Štetje in preverjanje vodi zasebno podjetje s Floride "Cyber Ninjas" katerega direktor je Trumpov podpornik. Volilni nadzorniki so Fannovi in vsem drugim, ki sodelujejo pri projektu, sporočili, da se nimajo kaj pogovarjati in so zavrnili kakršnekoli sestanke. Opozorili so tudi, da prejemajo grožnje s smrtjo.

V Arizoni je Joe Biden novembra lani tesno in presenetljivo premagal Trumpa, ki tega ne sprejema, čeprav so glasovnice prešteli dvakrat, potrdili pa so jih vsi pristojni državni uradniki na čelu z guvernerjem Dougom Duceyjem, ki je republikanec.

