Evropski parlament za brezplačno testiranje

Pogajalci parlamenta vztrajajo, da mora biti testiranje dostopno in brezplačno

© pixabay.com

Ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta je včeraj potekal tretji krog pogajanj o vzpostavitvi digitalnega zelenega potrdila, ki bo na ravni EU dokazovalo, da se je oseba cepila proti covidu-19 ali ga prebolela ali pa ima negativen izid testa. Pogajalci parlamenta vztrajajo, da mora biti testiranje dostopno in brezplačno.

Kot so ponoči sporočili iz Evropskega parlamenta, so v pogajanjih predstavili kompromisni predlog, ki predvideva spremembe glede stroškov testiranja in omejitev svobode gibanja. Želijo si evropske rešitve za zagotovitev brezplačnega testiranja, saj bi s tem državljanom EU vrnili njihovo temeljno pravico do svobode gibanja, preprečili diskriminacijo ter ponudili alternativo tistim, ki niso bili cepljeni, so zapisali v sporočilu za javnost.

V ta namen predlagajo uporabo evropskega instrumenta za nujno pomoč, ki bo omogočil dodelitev občutne vsote denarja za zagotovitev dostopnega, hitrega in brezplačnega testiranja na okužbo z novim koronavirusom. To sicer ne bi bil prvi primer uporabe tega instrumenta v okviru boja proti pandemiji covida-19, saj so pred tem že namenili 3,5 milijarde evrov za nakup cepiv proti covidu-19 ter 46 milijonov evrov za pripravo digitalnega zelenega potrdila, so spomnili.

Ker je čim hitrejša uvedba potrdila nujna, parlament obenem predlaga uporabo nujnega postopka za potrditev potrebnih predpisov že na junijskem plenarnem zasedanju. Pogajanja v okviru t. i. trialoga se bodo nadaljevala ta četrtek, saj je cilj dogovor doseči čim prej.

Če bo dogovor med Evropskim parlamentom, Svetom EU in Evropsko komisijo dosežen pravočasno, naj bi na ravni EU potrdilo predvidoma uvedli konec junija ob začetku poletne turistične sezone ter s tem omogočili nemotena in varna potovanja v EU. Komisija je svoj predlog potrdila sicer predstavila 17. marca, velika večina evropskih poslancev pa mu je načelno pritrdila na aprilskem zasedanju. Pogajanja v imenu parlamenta zdaj vodi odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve.

