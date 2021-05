»Zaradi nefinanciranja bomo oškodovani ustvarjalci, gledalci, poslušalci in udeleženci«

Zaskrbljenost in nestrinjanje z zavrnitvijo sofinanciranja programskih vsebin Koroškega radia

Spoštovani minister dr. Vasko Simoniti, spodaj podpisani soustvarjalci kulturnega življenja na Koroškem izražamo zaskrbljenost in nestrinjanje z zavrnitvijo sofinanciranja programskih vsebin Koroškega radia v letu 2021, ki jih je radijska postaja prijavljala pod projektom Koroški razgledi.

Koroški radio je na projektni razpis Ministrstva za kulturo prijavil večinoma oddaje, ki razširjajo glas o kulturnih vsebinah, ki jih pripravljamo podpisniki. Z odločitvijo, da Ministrstvo za kulturo ne sofinancira programov, kot so Odprta meja – oddaja za zamejce, Sredina sredica, Koroška pod drobnogledom, Gledišče, Iz zakladnice koroške kulturne dediščine, Kulturneja – kulturna potepanja, Minute za branje in Jezikovni orehi, se jemlje ključen medijski prostor našim kulturnim vsebinam.

Kultura kot takšna je bila v času epidemije zelo prizadeta, prav tako Koroška regija predstavlja specifiko v smislu pomena razširjanja kulturnih vsebin tudi čez mejo in doseganja slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. Zato nas toliko bolj preseneča odločitev vašega ministrstva, da ne podpre omenjenih vsebin. Polje kulture je z oddaljenostjo od mestnih centrov in ukinjanjem regijskih dopisništev ter krčenjem tako regijskih kot kulturnih vsebin v drugih medijih v preteklih letih izgubilo veliko vidnosti, zato je Koroški radio s svojimi kulturnimi vsebinami ključnega pomena za vidnost naših programov. S tem, da omenjene oddaje niso deležne sofinanciranja, bomo oškodovani tako ustvarjalci kulture kot tudi naši gledalci, poslušalci in udeleženci.

Iz tega razloga pozivamo Ministrstvo za kulturo, da ponovno pretehta odločitev.

Podpisniki odprtega pisma po abecednem vrstnem redu:

Silvo Brezovnik, predsednik in zborovodja Moškega pevskega zbora Radlje ob Dravi pri KD Radlje

Maša Flogie, direktorica Filmskega festivala Zebra

Aleš Gangl, Spektakularnost Glasbe, Mladinski svet Slovenj Gradec

Andreja Gologranc, direktorica Kulturnega doma Slovenj Gradec

Dr. Andreja Hribernik, direktorica Koroške galerije likovnih umetnosti

Marko Košan, predsednik Društva Hugo Wolf

Katja Kotnik Prosenjak, predsednica Kulturnega društva Slovenj Gradec

Tea Kovše, Gledališče DELA

Dejan Kus, predsednik Kluba Big Band Radlje

Marija Lah, direktorica SPOTUR, Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe

Sonja Lakovšek, direktorica MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec

Cvetka Miklavc, vodja OI JSKD Radlje ob Dravi

Franjo Murko, predsednik Zveze kulturnih društev Slovenj Gradec

Tomo Novosel, direktor Filmskega festivala SHOTS

Mag. Irena Oder, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

Rado Carlo Poggi, zastopnik Raum AU, NVO v javnem interesu

Slavica Potnik, direktorica Knjižnice Radlje ob Dravi

Blaž Prapótnik, Kulturno društvo Odsevanja Slovenj Gradec

Robert Preglau, koordinator OI JSKD Dravograd

Tadej Pungartnik, direktor Koroškega pokrajinskega muzeja

Jožica Pušnik, vodja OI JSKD Ravne na Koroškem

Draga Ropič, direktorica Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec

Peter Starc, predsednik Kulturnega društva Radlje ob Dravi

Lidija Štruc, direktorica Knjižnice Dravograd

Mihael Šuler, koordinator OI Slovenj Gradec, Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Žarko Tomšič, direktor JZ DRAVIT DRAVOGRAD, Zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti

Klemen Uršnik, predsednik Društva Umetnost za vse!

Katja Vravnik, Zadruga ZRaven

Zavod Koroška Pride, Center za razvoj enakopravnosti

Dr. Uroš Zavodnik, Društvo Koroška akademija znanosti in umetnosti (KAZU)