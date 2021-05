»Civilisti, vključno z novinarji, nikoli ne smejo biti tarča vojaških operacij«

Iz Slovenskega centra PEN so v luči zaostrovanja spopadov na Bližnjem vzhodu sporočili, da so "kritični do slovenske zunanje politike, ki se je z gesto izobešanja izraelske zastave postavila na močnejšo stran v spopadu"

Protest podpornikov Palestincev ob izobešenju izraelske zastave na stavbi slovenske vlade

© Luka Dakskobler

Iz Slovenskega centra PEN so v luči zaostrovanja spopadov na Bližnjem vzhodu sporočili, da so "kritični do slovenske zunanje politike, ki se je z gesto izobešanja izraelske zastave postavila na močnejšo stran v spopadu". Slovenske oblasti so ob 30-letnici samostojnosti države pozvali k spodbujanju mirnega reševanja sporov.

Slovenski center PEN se je ob tem pridružil tudi izjavi Mednarodnega PEN in mednarodnega odbora Pisatelji za mir. V izjavi, objavljeni v petek, so zapisali, da so zgroženi nad zaostrovanjem razmer v Izraelu in na zasedenih palestinskih ozemljih. Izrazili so tudi resno zaskrbljenost zaradi vse hujših kršitev svobode izražanja v zadnjih dneh. "PEN poziva k takojšnji ustavitvi sovražnosti in poudarja, da civilisti, vključno z novinarji, nikoli ne smejo biti tarča vojaških operacij," so poudarili.

Izrazili so zaskrbljenost nad novicami o izraelskih letalskih napadih, ki so bili usmerjeni na stavbe na območju Gaze, vključno s poslovno stavbo, v kateri so sedeži najmanj 13 medijskih organizacij, ter nad napadi na palestinske novinarje. Uničevanje medijskih pisarn in nasilje nad novinarji sta hudi kršitvi načel svobode medijev in ju je treba nemudoma ustaviti, so zapisali.

Izraelske oblasti so opozorili na njihovo odgovornost do spoštovanja in varovanja pravic palestinskih državljanov Izraela, do svobode izražanja ter na njihove širše odgovornosti v skladu z mednarodnim pravom.

Vlada je na svojem poslopju na Gregorčičevi ulici v Ljubljani v petek v znak solidarnosti z Izraelom izobesila izraelsko zastavo. Do tega so bili že kritični v Slovenski muslimanski skupnosti, izobešanje izraelske zastave pa je obsodil tudi palestinski veleposlanik s sedežem na Dunaju, ki je pristojen tudi za Slovenijo, Salahem Abdel Šafi.

Premier Janez Janša je v odzivu na odprto pismo Slovenske muslimanske skupnosti v torek na Twitterju zapisal, da ta "s podporo teroristom dela veliko napako". Zunanji minister Anže Logar pa je kritike zaradi izobešanja zastave Izraela označil za neutemeljene. Izobešanje zastave je znak podpore Izraelu zaradi bombnih napadov Hamasa, vsi si prizadevamo, da se konflikt čim prej konča, je dejal v torek novinarjem v Bruslju.