Facebook trdi, da mu je uspelo zajeziti sovražni govor

Facebook poroča, da mu je s pomočjo umetne inteligence uspelo zajeziti sovražni govor, neprimerne spolne vsebine, lažne račune in nasilne vsebine

Mark Zuckerberg, prvi mož Facebooka

Ameriško spletno družbeno omrežje Facebook poroča, da mu je s pomočjo umetne inteligence uspelo zajeziti sovražni govor, neprimerne spolne vsebine, lažne račune in nasilne vsebine.

Facebook je v prvem četrtletju letošnjega leta odstranil 25,2 milijona primerov sovražnega govora, 8,8 milijona primerov nadlegovanj in nasilnih vsebin in 9,8 milijona primerov organiziranih sovražnih vsebin.

Podpredsednik za integriteto pri Facebooku Guy Rosen je dejal, da je bila prisotnost sovražnega govora v prvem četrtletju letošnjega leta med 0,05 do 0,06-odstotna, kar je po njihovih izračunih pol manj kot sredi lanskega leta.

Nasilna in nazorna vsebina se je zmanjšala na manj kot 0,04 odstotka na Facebooku in na manj kot 0,02 odstotka na Instagramu. Zmanjšali so tudi prisotnost drugih neprimernih vsebin, kot je golota.

Rosen je dejal, da si prizadevajo uveljaviti politike, ki prepovedujejo škodljive dezinformacije glede koronavirusa. Od začetka pandemije so s platform Facebooka in Instagrama umaknili 18 milijonov kosov vsebin, ki kršijo to politiko.

Izboljšanje tehnologije je pomagalo k napredku pri identifikaciji besedil kakor tudi podob in videoposnetkov. Rosen je zagotovil, da lahko sedaj proaktivno odkrijejo 97 odstotkov sovražnega govora in ga tudi odstranijo.

