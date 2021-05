Dva žvižgača v Sloveniji bosta prejela finančno pomoč

Ivan Gale, najbolj znan primer žvižgača v času aktualne Janševe vlade

© Borut Krajnc

Center za zaščito žvižgačev, ki je pričel z delom sredi marca letos, je že prejel več vlog žvižgačev za zaščito in pomoč. Odbor za zaščito žvižgačev v okviru centra pa je obravnaval tudi vlogi dveh žvižgačev in odločil, da se jima dodeli denarna pomoč, so sporočili iz centra.

Z denarno pomočjo želijo določen čas pomagati reševati ekonomsko stisko njunih družin. Ta je namreč nastala kot posledica izgube dohodka ob odpovedi delovnega razmerja v primeru obeh obravnavanih žvižgačev, v zelo verjetni vzročni zvezi z njunim opozarjanjem na hujše in sistematične kršitve pri delodajalcu. Gre za dve različni podjetji, ki opravljata javno službo, so zapisali v centru.

Obe vlogi žvižgačev, katerih obravnava je zaključena, sta po odločitvi odbora izpolnjevali pogoje za zaščito, saj sta bila vlagatelja očitno soočena s povračilnimi ukrepi, ker sta opozarjala na hujše nezakonitosti pri svojem delodajalcu.

V prvem obravnavanem primeru se je žvižgač v podjetju, ki izvaja javno službo, kljub številnim pritiskom - celo grožnjam, aktivno zavzemal za pravice najetih delavcev in opozarjal na dolgoletne kršitve s strani delodajalca v okoliščinah, ki imajo tudi znake sistematične zlorabe samega instituta najema delavcev. Najetim delavcem je bilo na koncu poravnano, kar jim zakonito pripada, a kršitelji so ostali nekaznovani, žvižgač pa izobčen in na koncu brez zaposlitve ter brez dohodkov, so zapisali v centru.

V drugem primeru je žvižgač prav tako v podjetju, ki izvaja javno službo, vztrajno in kljub številnim pritiskom, opozarjal na grobe zlorabe okolja. Pri svojem delu je namreč ugotovil prisotnost večkratno preseženih mejnih količin nevarnih snovi v okolju, bil priča zanikanju, podtikanju in celo zamenjavi vzorcev. Ker se kljub grožnjam ni odrekel vestnemu strokovnemu delu, kar vključuje tudi opozarjanje na kršitve okoljskih predpisov, mu je delodajalec odpovedal pogodbo o zaposlitvi, medtem ko se sporna dejanja aktivno prikrivajo, so še zapisali v centru.

Potreba za pomoč vsem žvižgačem, ki se obračajo na center z zaskrbljujočimi zgodbami, je večja, kot jo omogočajo do sedaj zbrana sredstva. Zato širšo javnost, posameznike in podjetja zavzeto vabijo k podpori z donacijami v okviru kampanje #NeGlejStran.

Odbor za zaščito žvižgačev sestavljajo Renata Salecl s pravne fakultete Univerze v Ljubljani, odvetnik Peter Čeferin in Goran Lukić iz Delavske svetovalnice.