Vojak, lovec, moralni razsodnik, vse to je novi slovenski generalmajor

Generalmajorju na pot

Miha Škerbinc v mladih letih z mrtvim jelenom

© Arhiv Mladine

Slovenska vojska je bogatejša za generalmajorja. Laskavi čin si je prejšnji teden prislužil poveljnik sil Slovenske vojske Miha Škerbinc. Podelili so mu ga 15. maja na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske.

Na ta dan pred 30 leti so začeli naborniki služiti vojaški rok v Sloveniji. Škerbinc je bil takrat poveljnik protiterorističnega oddelka. Njegova vojaška pot se je začela že veliko prej. Šest let pred tem je služil kot poveljnik voda zračne obrambe, kamor so ga sprejeli po opravljeni šoli za rezervne častnike zračne obrambe. V Mariboru rojeni obramboslovec se je nato le še vzpenjal po vojaški lestvici. Šolanje je končal na Univerzi za nacionalno obrambo v Washingtonu, kjer je postal magister znanosti strateškega upravljanja virov. Izpopolnjeval se je tudi v Avstriji in na Finskem. Na prsih med drugim nosi zlato medaljo generala Maistra, zlato medaljo Slovenske vojske in legijo za zasluge v stopnji častnika oboroženih sil ZDA. Med prvimi nalogami v samostojni Sloveniji je opravljal naloge poveljnika oddelka vojaške policije.

Na uradni spletni strani generalštaba Slovenske vojske pa izvemo tudi podrobnost iz njegovega zasebnega življenja: »Rad ima šport in naravo, uživa v lovu in ribolovu.«

Generalmajor Miha Škerbinc

© gov.si

Prav po tem je novi generalmajor širši javnosti verjetno najbolj znan. Leta 2007 je v javnost pricurljala fotografija Mihe Škerbinca - Barba, ki v eni roki drži vojaško ostrostrelsko puško kalibra 12,7 milimetra in se v uniformi naslanja na terensko vozilo. Na pokrovu motorja je na fotografiji dobro viden kadaver jelena – Škerbinčevega plena. Uradna razlaga je zagotavljala, da je bil 90-kilogramski jelen ustreljen z lovsko puško, ki so mu jo posodili madžarski kolegi. Na lov so se namreč odpravili med vojaškimi vajami na Madžarskem. Škerbinc naj bi bil jelena ustrelil kot turist, ga plačal in imel o tem ustrezna dokazila. Za fotografijo, nad katero so se zgražali tudi pri Lovski zvezi Slovenije, se je kasneje javno pokesal.

Sam pa je ogorčenost javno izrazil lani, ko je na Twitterju napadel Jadranko Juras. Od nje je zahteval opravičilo za izjavo v oddaji Zadnja beseda: »Sama menim, da je velika odgovornost to, da hodiš na misije in tam pobijaš lokalno prebivalstvo. Velika odgovornost, da naši vojaki sploh hodijo nekam, kjer v bistvu ne branijo Slovenije, vendar so vpleteni v globalno vojno proti terorizmu, ki traja že od leta 2001 in ji ni videti konca.«

Povedano se mu je, tako kot obrambnemu ministru Mateju Toninu, zdelo žaljivo in neargumentirano. Čeprav so na Televiziji Slovenija tedaj večkrat opomnili, da je povedano vzeto iz konteksta, Škerbinc poziva ni umaknil.