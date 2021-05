Je kandidat za poslanca Ernest Petrič še lahko svetovalec predsednika republike?

Kandidiral bo na listi Podobnikovega gibanja Povežimo Slovenijo

Ernest Petrič

Ni prvič, da so promotorji predvolilne akcije Povežimo Slovenijo, nedvomno podpornega projekta Janeza Janše, kot svojega simpatizerja omenjali pravnika dr. Ernesta Petriča. In tudi ta je že od začetka, sicer nekolikanj sramežljivo, ampak dovolj prepoznavno, medijem izkazoval simpatije do povezovanja ne preveč uspešnih strank na desnici, ki bodo očitno medse sprejemale tudi politike in stranke sredine – tiste, ki jih je Janša s svojo dominacijo uničil ali so se s svojo nenačelnostjo uničili sami, kar je, glede njihovo novo ambicijo po druženju, posebne vrste ironija.

Zdaj je namreč, po tvitu Marjana Podobnika, vse zelo jasno: kaj bo počel Petrič, kdo se dogovarja okoli predvolilne akcije in tudi kaj bo nekdanji ustavni sodnik počel:

Dr. Ernest Petrič, slovenska moralna avtoriteta našega časa, eden najuglednejših nosilcev gibanja Povežimo Slovenijo(PoS), bo na listi gibanja PoS kandidiral za poslanca v Ljubljani. Ponosni! @strankaSLS, @strankaNLS, @ZeleniSlovenije, @StrankaSMC, @PovezimoSlo

Zakaj je politični aktivizem sporen?

Kdo so glavni protagonisti v ozadju Povežimo Slovenijo, z vso politično trgovino vred, je že dolgo časa transparentnoo, trenutno so to predvsem Marjan Podobnik, Franc Kangler, Andrej Čuš, Zdravko Počivalšek, po zadnji Tarči sodeč pa tudi Sebastjan Jeretič, očitno pomembna figura v ozadju stranke SMC, ki nikakor ni zgolj svetovalec gospodarskega ministra, ampak soustvarjalec celotnega dogajanja na desnem političnem polu. Zato je še bolj deplasirano, ko ga nekateri množični mediji opredeljujejo za političnega analitika.

Petrič, sicer že dolgo časa politično opredeljen v podporo desnici in naklonjen aktualnemu predsedniku vlade, ima sicer manjšo težavo s svojo močnejšo aktivacijo in napovedjo kandidature za poslanca, saj je že dolga leta svetovalec predsedniku republike Borutu Pahorju. Je opravljanje takšne naloge kakorkoli sporno v luči njegovih ambicij?

Provladni Siol znova v akciji: promocija Petriča kot povezovalca Slovenije

Odgovor je preprost: napoved političnega udejstvovanja in opredeljevanje, celo eno leto pred rednimi parlamentarnimi volitvami, ni zakonsko omejeno ali prepovedano, toda v celoti gledano maje politično verodostojnost funkcije predsednika republike, saj namesto neopredeljenosti posredno daje slutiti, da ta ni pod strokovnim vplivom oseb, ki bi mu omogočile, da je zavzel položaj »predsednika vseh«, ampak mu, nasprotno, sugestije za odločitve, ki jih sprejema, dajejo pristranski svetovalci.

Da je ta odnos še zlasti boleč, izhaja iz dejstva Pahorjevega izjemno pogostega izpostavljanja lastne politične ekvidistance; glede neopredeljevanja in vtisa, da mora zavzeti nevtralno držo, je ves čas izrazito skrben in pazljiv. Še več, ravno on je tisti, ki rad izjemno deklarativno ponavlja, da želi biti »predsednik vseh«, kar je nadgradil v nekakšen osebni kredo.

Spreten masker, ki bi se moral zahvaliti svetovalcu

Po drugi strani številna njegova dejanja kažejo, da ostaja v igri mimikrije glede ekvidistance zgolj spreten masker z jasno preferenco braniti in ščititi Janševo vlado tam, kjer je deležna očitkov o uničevanju demokracije, ogrožanju vladavine prave in sesuvanju slovenskih medijev. V luči dejstva, da so Pahorjev populizem največkrat omogočili in sponzorirali prav domači mediji, najbrž precej kruto spoznanje za slovensko novinarstvo zdaj, ko so deležni stalnih napadov in uničevanja s strani avtokratske oblasti.

Pahorjev svetovalec Petrič, ki občasno zna ozmerjati protestnike proti Janši z izrazom »banda« in žuganjem, češ da jih mora biti sram, čeprav zgolj prakticirajo svoje ustavne pravice in dejansko celo rešujejo demokracijo v državi, je bil s strani Podobnika označen za enega »najuglednejših nosilcev« gibanja Povežimo Slovenijo. Kar trenutno zadrego predsednikovega urada samo še povečuje.

Še več, veljal naj bi za »slovensko moralno avtoriteto našega časa«, kar je natančno tista funkcija, ki se ji je Pahor izrecno večkrat odpovedal in jo s tem tudi degradiral – on nikakor ne želi biti moralna avtoriteta, se je večkrat absurdno zaklinjal. Če bi oboje skupaj držalo, imamo v Uradu predsednika republike zgolj eno moralno avtoriteto, ki bo zdaj kandidirala na listi Povežimo Slovenijo.

Če to ni dokaz politične pristranosti, kaj je? Čas je, da se predsednik Pahor zahvali svojemu svetovalcu in mentorju pri diplomski nalogi, kandidatu za poslanca. Čas bi bil tudi, da novinarji ustavijo svojo demokraciji nevarno anemijo in ga po tem tudi kaj vprašajo.

