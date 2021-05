Premirje med Hamasom in Izraelom?

11 dni obstreljevanja je zahtevalo več kot 250 življenj

Po enajstih dneh medsebojnega obstreljevanja, ki je zahtevalo več kot 250 življenj, večino na območju Gaze, je včeraj ob 2. uri po lokalnem času začelo veljati premirje med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. Uveljavitev premirja so pred tem v četrtek potrdili tako v kabinetu izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja kot tudi vodilni člani gibanja Hamas, ki nadzira območje Gaze.

Po poročanju tujih tiskovnih agencij obe strani spoštujeta premirje, pri dosegi katerega je posredoval Egipt. Obe strani sta razglasili zmago v konfliktu, ki je trajal od 10. maja. Premirje velja tudi za drugo najmočnejšo palestinsko oboroženo skupino na območju Gaze Islamski džihad, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obe strani sta sicer opozorili, da bo prekinitve ognja konec, če se nasprotna stran ne bo držala dogovora. "Odločitev o obnovitvi raketnih napadov na Izrael ostaja opcija," je sporočil predstavnik Hamasovega oboroženega krila Brigad al Kasam.

Izraelska vojska je po uveljavitvi prekinitve ognja odpravila varnostne ukrepe na jugu države, kamor je priletela večina raket, ki so jih izstrelili Palestinci iz Gaze.

hZAGCkfry6k

Na območju Gaze se je takoj po uveljavitvi prekinitve ognja na ulice zgrnilo na tisoče ljudi. Sredi ruševin so konec spopadov proslavili s pirotehničnimi izdelki, streli v zrak in vzkliki "Alah akbar" (Bog je velik), poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Reševalci so medtem izpod ruševin domnevnega predora v Gazi, ki so ga zbombardirali Izraelci, izvlekli pet trupel in okoli deset preživelih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Predstavnik civilne zaščite v Gazi Raed al Dahšan je povedal, da se iskanje trupel med ruševinami nadaljuje, poroča AFP.

"Obžalujemo izgubljena življenja v zadnjih 11 dneh. Kot EU že stalno ponavlja, so razmere na območju Gaze že dolgo nevzdržne."



Josep Borrell,

zunanjepolitični predstavnik EU

Evropska unija, več evropskih držav, ZDA, Kitajska in Rusija so pozdravile prekinitev ognja, ki sta jo v četrtek sklenila Izrael in palestinsko gibanje Hamas. Ob tem so pozvale k politični rešitvi konflikta. Papež Frančišek je pozval k molitvi za mir, Združeni narodi pa so posvarili pred prevelikim optimizmom.

"Evropska unija pozdravlja prekinitev ognja, s katero se končuje nasilje v in okoli Gaze," je v izjavi, objavljeni na spletni strani Evropske službe za zunanje delovanje, zapisal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Zahvalil se je Egiptu, Katarju, Združenim narodom, ZDA in drugim, ki so posredovali pri tem.

Asnupolvs60

"Obžalujemo izgubljena življenja v zadnjih 11 dneh. Kot EU že stalno ponavlja, so razmere na območju Gaze že dolgo nevzdržne," je poudaril. Po njegovih besedah bo "samo politična rešitev prinesla trajen mir in za vedno končala palestinsko-izraelski konflikt".

Prekinitev ognja sta pozdravila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki se je prav tako zavzela za politično rešitev spora, in predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

Da je dobro, da je prišlo do prekinitve ognja, pa je na Twitterju zapisal tudi nemški zunanji minister Heiko Maas, ki se je v četrtek mudil na obisku v Izraelu in na palestinskih ozemljih. "Zdaj se je treba soočiti z vzroki, znova zgraditi zaupanje in poiskati rešitev za bližnjevzhodni konflikt," je zapisal.

Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian pa je pozval k sprožitvi "političnega procesa" za rešitev tega konflikta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

LRDgefXrz4U

Vodja britanske diplomacije Dominic Raab je prav tako zapisal, da si morajo vse strani prizadevati za to, da bo prekinitev trajna in da se končata ta nesprejemljiv krog nasilja in izguba življenj civilistov. "Združeno kraljestvo še naprej podpira napore za mir," je tvitnil.

Tudi ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek pozdravil premirje med palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom ter menil, da vidi resnično priložnost za pot do trajnega miru med Izraelom in Palestinci.

"Verjamem, da si tako Palestinci kot Izraelci enako zaslužijo varno življenje, svobodo, blaginjo in demokracijo. Moja vlada bo nadaljevala s tiho in neizprosno diplomacijo v tej smeri."



Joe Biden

Biden, ki je ob tem izrazil tudi sožalje žrtvam nasilja, je izpostavil ključno vlogo Egipta pri posredovanju za premirje, vendar dodal, da je bil sam s svojo vlado intenzivno vpleten v prizadevanja za konec prelivanja krvi.

"Verjamem, da si tako Palestinci kot Izraelci enako zaslužijo varno življenje, svobodo, blaginjo in demokracijo. Moja vlada bo nadaljevala s tiho in neizprosno diplomacijo v tej smeri," je dejal Biden po objavi premirja.

6E_wTeLh2Ww

"Kitajska pozdravlja prekinitev ognja med stranema v palestinsko-izraelskem konfliktu in upa, da bo dosledno upoštevana," je medtem na današnji novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Zhao Lijian.

"Mednarodna skupnost mora spodbujati obnovitev mirovnih pogajanj med Palestino in Izraelom ter doseči celovito, pravično in trajno rešitev palestinskega vprašanja na temelju rešitve dveh držav," je še povedal.

"Da bi se izognili ponovnemu izbruhu nasilja, moramo podvojiti mednarodne in regionalne napore za obnovitev neposrednih političnih pogajanj med Izraelom in Palestinci."



Rusko zunanje ministrstvo

Mednarodno skupnost je ob tem pozval tudi k pomoči regiji. Kitajska bo za pomoč Palestincem namenila dve milijardi ameriških dolarjev.

Rusko zunanje ministrstvo je podobno kot več drugih držav poudarilo, da zgolj prekinitev ognja ni dovolj. "Da bi se izognili ponovnemu izbruhu nasilja, moramo podvojiti mednarodne in regionalne napore za obnovitev neposrednih političnih pogajanj med Izraelom in Palestinci," je povedala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

vbXpdeqVL0s