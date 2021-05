Janša: »Verjamem, da so nekateri zelo na koncu z živci«

Predsednik vlade Janez Janša je prepričan, da se v Sloveniji izvaja "strašen medijski pritisk"

Janez Janša v pogovoru za TV Slovenija

© RTVSLO

Premier Janez Janša je v pogovoru za TV Slovenija v svojem značilnem slogu posvaril pred predčasnimi volitvami med predsedovanjem Svetu EU in dejal, da bodo "posledice plačevale tudi naslednje vlade, če si ugled zapravimo s tem, da se sami zrušimo". Včeraj so namreč protestnice in protestniki v Ljubljani ponovno pozivali k predčasnim volitvam, za prihodnji petek pa je napovedana velika vseslovenska vstaja, ki naj bi združila različne družbene sfere: petkove kolesarke in kolesarje, večje število sindikatov, študente, upokojence, mlade, akademsko in kulturno sfero, okoljevarstvene organizacije, marginalizirane skupine ter glasbenike in umetnike. Po napovedih se pričakuje doslej največji protest v času tretje Janševe vlade.

"Verjamem, da so nekateri zelo na koncu z živci, ker privilegiji, na katere so bili navajeni, niso več samoumevni," je v pogovoru za TV Slovenija dejal predsednik vlade Janez Janša.

Njegova vlada je včeraj denimo sprostila omejitev gibanja, ki do 30. maja ni več omejeno na zgolj 50 oseb na javnem prostoru, če je organizator shoda ali prireditve znan. Številni zato ugibajo, ali ni vlada morda ukrepov sprostila zgolj zato, ker ima danes v Slovenskih Konjicah največja vladna stranka SDS kongres, na katerem bodo volili tudi vodstvo stranke za naslednje mandatno obdobje. Na dogodku, kot je razvidno iz objave konec marca, pričakujejo približno 700 delegatov in 200 ostalih gostov.

Da ima opozicija za cilj rušiti vlado, po Janševih besedah ni slovenska posebnost in s tem ni nič narobe. "Problem je, da se gre preko tega in se tudi na tem področju poskuša vzpostaviti neka nova normalnost. Kjer štirje nepovezani poslanci, ki jim po poslovniku samodejno ne pripada nič, in imajo predsednika DZ, hočejo še kopico drugih funkcij, in če jih ne dobijo, to razglašajo za diktaturo," je dejal.

Janez Janša,

predsednik vlade RS

Na vprašanje, ali meni, da predsedniku Državnega zbora (DZ) Igorju Zorčiču ne pustijo odstopiti, je Janša odgovoril pritrdilno. Pojasnil je, da je imel z njim zelo razumen pogovor, a je bilo po njegovem "iz dneva v dan vse drugače".

Obenem pa je dodal, da je to, kar se v DZ vidi na površini, le del dogajanja. "Velik del je v ozadju, kjer se prepričuje poslance, se jim grozi, se jih očitno tudi kupuje. Predvsem pa gre za strašen medijski pritisk," je prepričan premier.

Janša je bil pričakovano kritičen tudi do sindikatov. Namesto da bi pozdravili to, da so v epidemiji ohranili delovna mesta, ter bi v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) predlagali dodatne predloge, so po Janševih navedbah odkorakali iz ESS. "Tega ni možno pojasniti s sindikalno, ampak s politično retoriko. Gre za podaljšek levičarske politike," je dejal in zatrdil, da še nikoli ni bilo toliko socialnega dialoga kot v zadnjem letu.