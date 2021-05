Predsedniku vlade znova zdrsnilo v znanju angleščine

Se Janez Janša iz svojih napak ni ničesar naučil?

Hitri prsti predsednika vlade

Predsedniku vlade je v znanju angleščine znova zdrsnilo. Doslej se nam je zdelo, da se iz svojih napak, glede na javna opozorila, kdaj še česa nauči, vsaj tako se je zdelo v primeru famozne laying for living, s katero je obračunal z novinarko Politica. Tokrat pa smo iz reakcije na Financial Times, ki piše o njegovi avtoritarni poti po zgledu Viktorja Orbana, lahko videli, da niti ne.

Ugledni Financial Times citira predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela in napade nanj osebno ter njegovo ustanovo, omenja tudi kritike razsodbe Ustavnega sodišča, češ vladne omejitve v času pandemije neupravičeno posegle v osebne svoboščine, kar komentira ustavni sodnik Rok Čeferin, pa tudi napade na medije, ki jih analizira Marko Milosavljević. Slednji ugotavlja, da pri tem Janša sledi madžarskim vzorcem cenzure in nadzora nad javnimi mediji.

Janšev tvit

V pričakovani reakciji na Financial Times pa je predsednik vlade nato zaigral na svojo konstantno karto demonizacije političnih nasprotnikov v Sloveniji, naslovnika pa obtožil, da navija za njih:

»Well, we know who you are, @ftbrussels. But you surely don’t know who you really support in Slovenia. Or you do? And you share the same values and this altitude?«

Janša sicer zelo običajno začne običajen tviterski obračun s tujimi ali domačimi mediji s pokroviteljsko obtožbo, da »jih pozna« in jim nato pripiše določeno politično provenienco. Ponavadi mu na pomoč priskočijo strankarski mediji in intelektualci, kot so Peter Jambrek, Dimitrij Rupel in Borut Rončević. Tokrat je v svoji propagandni eristiki storil podobno, nato pa mu je zdrsnilo in je namesto »attitude« (stališče, odnos, drža) uporabil besedo »altitude« (višina).

Ni prvič, da je storil takšno napako. Lani se je zapletel v razpravo z evroposlancem Milanom Brglezom in namesto besedne zveze »pro-European attitude« uporabil alpinistični žargon: »pro-European altitude«. Sledila je duhovita Brglezova replika, ki pa žal na koncu, kot vidimo, ni imela pedagoškega učinka v nobeni smeri. Tudi ne v razumevanju uporabljene angleške besede.

Brglezova duhovita replika na Janšev ‘altitude’

© Twitter / IN MEDIA RES

