Začetek samotestiranja dijakov

Na šole poslanih 180.000 testov

© pixabay.com

Dijaki bodo danes začeli prostovoljno samotestiranje na okužbo z novim koronavirusom v domačem okolju. Na šole so poslali 180.000 testov, vendar ni znano, kolikšen je interes med dijaki. Na ministrstvu za zdravje so dijake pozvali k odgovornemu pristopu k samotestiranju, ki je tudi dejanje medgeneracijske solidarnosti.

Samotestiranje, ki ga bodo izvajali vsakih sedem dni, bo potekalo prostovoljno in v domačem okolju. Testirali naj bi se tisti, ki še niso preboleli covida-19, tisti, ki so ga že preboleli in je od okužbe minilo več kot šest mesecev, in tisti, ki niso bili cepljeni. Za samotestiranje morajo biti učenec zdravi, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil.

V primeru pozitivnega rezultata testa mora o tem obvestiti osebnega zdravnika, ki dijaka naroči na PCR test, na katerega počaka doma v samoizolaciji. Če je pozitiven tudi izvid PCR testa, naj starši o tem obvestijo tako osebnega zdravnika kot šolo.

"Vsak od nas, tudi mlajše generacije, lahko vplivamo na potek epidemije, na to, kako bo naše življenje potekalo, kje se bomo učili. Samotestiranje je tudi dejanje medgeneracijske solidarnosti."



Franc Vindišar,

državni sekretar na ministrstvu za zdravje

Kot je v četrtek dejal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar, so se po posvetih z epidemiologi, Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano in ministrstvom za izobraževanje ravnatelji ter predstavniki dijakov in študentov strinjali, da morajo storiti vse, da šolanje poteka v šoli.

Skupaj z epidemiologi in svetovalno skupino za covid-19 so tako sprejeli odločitev, da s samotestiranjem začnejo še v tem šolskem letu, s čimer se bodo pripravili tudi na morebitno poslabšanje razmer v jeseni.

Vindišar je dijake in učence sicer naprosil, da k samotestiranju pristopijo odgovorno. "Vsak od nas, tudi mlajše generacije, lahko vplivamo na potek epidemije, na to, kako bo naše življenje potekalo, kje se bomo učili. Samotestiranje je tudi dejanje medgeneracijske solidarnosti," je dejal.

Začetek testiranja v osnovnih šolah še usklajujejo, ker še urejajo podrobnosti glede postopkov prepakiranja. "Nadejamo se, da bi začeli v začetku junija," je dejal Vindišar.