Prihodnost je v rokah mladih

Danes se začenja evropski teden mladih

Danes se začenja evropski teden mladih. Vse do nedelje bodo po vsej Evropi potekali različni dogodki in srečanja z osrednjim sporočilom letošnjega evropskega tedna mladih, ki se glasi: Prihodnost je v naših rokah.

Mladi imajo moč, da postavijo cilje in prispevajo k pobudam za izboljšanje svojega položaja in položaja drugih v prihodnosti. Namen letošnjega evropskega tedna mladih je tudi promocija novih programov Evropske unije za mlade za obdobje 2021-2027. Nova programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota mladim omogočata, da se bolj vključujejo v družbo, prispevajo k zelenim ciljem, se z boljšimi digitalnimi znanji soočijo s prihodnjimi izzivi ter postanejo bolj vključujoči in odprti za raznolikost, so zapisali v zavodu za razvoj mobilnosti mladih Movit.

Po navedbah Evropskega mladinskega portala so med glavnimi temami razprav na tokratnem evropskem tednu mladih aktivna udeležba v družbi, vključno z digitalno razsežnostjo, vključevanje in raznolikost, podnebne spremembe, varstvo okolja in trajnostni vidiki, zdravje in okrevanje.

Kot so navedli v Movitu, evropski tedni mladih od leta 2003 potekajo vsaki dve leti ter predstavljajo priložnost za predstavitev številnih priložnosti, ki jih EU ponuja mladim, razprave o temah, aktualnih za mlade in mladinski sektor ter predstavitev zgodb o uspehih.

Aktivnosti, ki jih organizirajo nacionalne agencije programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota ter Evropska komisija v sodelovanju z mladimi, udeleženci projektov sprejetih v oba programa, mladinskimi organizacijami in oblikovalci politik, v tem času potekajo na evropski, nacionalnih in lokalnih ravneh po vsej Evropi, so še dodali v Movitu.