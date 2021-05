Zakaj za Ano Soklič ni bilo mesta v finalu Evrovizije?

Po mnenju škofa Petra Štumpfa je boljšo uvrstitev preprečil sam Sveti Duh

Eden od dostojnih naslednikov dušebrižniške govorice kardinala Rodeta je tudi škof Peter Štumpf

© Marko Pigac

Radio Ognjišče je s pomočjo murskosoboškega škofa Petra Štumpfa razodelo, zakaj se slovenska kandidatka na Evroviziji nikakor ni uspela uvrstiti v finale, pa tudi sicer je v podpori strokovne in široke javnosti povsem pogorela. Razlog je menda silno preprost in za nas ugoden, boljšo uvrstitev je preprečil sam Sveti Duh, ki ne mara parado v perje in nekaj trakcev odetega grešnega človeškega mesa:

"Zakaj se naša pevka Ana Soklič ni uspela uvrstiti v evrovizijski finale? Zato ker govori in poje o Jezusu. In Sveti Duh preprosto ni hotel, da se pojavi na sceni, kjer v perje in samo v nekaj trakcev odeto človeško meso poveličuje hudobnega duha in z njim povezane gnusobe, o katerih se človeku naježijo lasje. Pesem Ane Soklič je bila preprosto preveč čista in lepa, da bi se znašla na evrovizijski razuzdanosti. Ne gre metati biserov v blato. Škoda jih je, ker se umažejo. Tam kjer je nesnega, je škoda belega oblačila."

Štumpf je našel še tolažilno besedo za slovensko pevko, po poročanju medijev sicer vidno razočarano, kajti po njegovem "mogoče za našo pevko izpad iz evrovizijskega finala trenutno pomeni razočaranje, vendar Sveti Duh vedno daje nove možnosti." Zakaj je k hudobnemu duhu sploh rinila z biserom in odpotovala v Blatni dol, imenovan Rotterdam, pa ne škof in tudi ne pevka nista komentirala.

Škof Peter Štumpf v objavi Radia Ognjišče

© Radio Ognjišče / IN MEDIA RES

Po Štumpfu sicer Sveti Duh zanesljivo ne podpira niti kričačev, mazačev in prekucuhov, kar so vse izrazi, ki letijo na kolesarske protestnike proti Janševi vladi. Pred leti je v času begunske krize isti škof ugotavljal, da živimo "v skrajno islamistični Sloveniji«" kar je bila zanesljivo ksenofobna izjava, svojčas pa je plediral za "zdravo pamet", ko se je Katoliška cerkev nesporno odločila aktivno vplesti v civilno dogajanje, tudi podpreti čisto partikularno pobudo "Za otroke gre!" in referendum proti noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Letos je torej Sveti Duh znova preventivno mislil na Slovenijo, tokrat na čisto, lepo in brezmadežno Ano Soklič, da ne bi prišla preblizu hudobnemu duhu in gnusnim scenam na odru evrovizijskega dogajanja.

J9jWDxKQ50s

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**