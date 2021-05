Vzporedni svet stranke SDS

V SDS menijo, da se od drugih strank v Sloveniji razlikujejo tudi po tem, da so sposobni kadar koli voditi državo. Zdaj svarijo, da Sloveniji grozi nevarnost Levice, ekstremistov in levičarjev.

Zadnje javnomnenjske raziskave kažejo, da že skoraj 70 odstotkov vprašanih ne podpira več aktualne vlade. Premier Janez Janša in njegova SDS pa še vedno menita, da sta edina, ki lahko rešita Slovenijo, četudi na ogroženost demokracije v naši državi opozarjajo že številne ugledne mednarodne institucije.

© Borut Krajnc

Janševa stranka SDS je pred kongresom, ki bo predvidoma 19. junija, občinskim in mestnim odborom poslala osnutek petih resolucij, med katerimi je tudi resolucija Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države. SDS v njej med drugim opozarja na nevarnost Levice, ekstremistov, levičarjev, zaostrovanjem razmer ter izpostavlja napad na slovensko demokracijo.

Kot je poročal 24ur.com, je programski odbor SDS pripravil predloge petih resolucij, o katerih bodo delegati razpravljali na občinskih in mestnih odborih.

V resoluciji Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države je širša analiza političnega stanja. Med drugim menijo, da je SDS edina stranka v državi, ki ima vse atribute urejene in trajne politične organizacije, kot velja za druge resne stranke po svetu. Stranka se po njihovi oceni od drugih v Sloveniji razlikuje tudi po tem, da je sposobna kadar koli voditi državo.

V SDS namreč ocenjujejo, da je v Sloveniji preveč novih 'ad hoc' strank, tradicionalne pa izumirajo. Ker je "produkcija" novih strank in obrazov značilna predvsem za levi politični pol, po njihovih ocenah prihajajo v vlade velikokrat povsem nekompetentni kadri, ki so zlahka žrtve raznih mafijsko-lobističnih omrežij, ki preko njih upravljajo z javnimi zadevami in predvsem sredstvi. Medtem je SDS, kot navajajo, že od začetka promotor demokracije, vladavine prava ter visoke ravni varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

"SDS ne svari pred državljansko vojno, ampak z njo grozi, da vnaprej legitimira represijo nad drugače mislečimi. Obstaja le ena možnost: to je mir. Obstaja le ena strategija: to je sodelovanje. Obstaja le ena rešitev za Slovenijo: to so predčasne volitve."



Tanja Fajon,

predsednica SD

V osnutku resolucije SDS opozarja na napad na slovensko demokracijo. "V Sloveniji smo šele zadnje desetletje uvideli, kako ranljiva je naša demokracija. Doživljamo ulično nasilje, ki jih s podporo levih političnih sil izvajajo ekstremisti, velikokrat povezani s tujimi omrežji in gibanji," so navedli.

Po njihovem mnenju slovenska demokracija ni dozorela. Ob tem so prepričani, da so se demokratične razmere v Sloveniji le še poslabševale po vstopu "ekstremne politične stranke Levica v DZ leta 2014". SDS v osnutku resolucije oriše svoj pogled na program Levice in oceni, da je to prvi program kakšne politične stranke ali gibanja, ki je v neposrednem nasprotju z ustavno ureditvijo Slovenije.

SDS v svojem značilnem slogu še ugotavlja, da imajo "ekstremisti" svoje privržence tudi v institucijah EU, zlasti v komisiji in parlamentu, kjer "spletkarijo proti vladi in premierju ter ga obtožujejo, da krati svobodo medijem".

A napovedujejo, da bodo obranili demokracijo in ustavno ureditev. "V težki situaciji, ki jo kroji korona kriza, so v poldrugem letu ekstremisti dokazali, da jim ni nič sveto, ne zakoni, ne pravila, ne domovina, niti zdravje ljudi. Nedavni "naci-požig" poslanskih stolov pred parlamentom napoveduje usodno zaostrovanje razmer, kar lahko vodi obnovitev državljanske vojne," so še posvarili.

Na osnutek resolucije se je odzvala Levica in navedla, da SDS spet slika sliko sveta, ki z realnostjo nima nobene zveze. "Medtem ko sami s svojo vlado rušijo medije, demokratične institucije, sodišča, se v manifestu prikazujejo kot demokrati, kot stranka, ki naj bi demokracijo branila. A dejstva govorijo zase, cela država in cel svet lahko opazujeta, kako pod vodstvom SDS Slovenija drsi v 'hibridni', oziroma 'avtoritarni' režim - njihov mentor, njihov stric iz ozadja, Orban, pa je prvak uničevanja demokracije v Evropi," so navedli v sporočilu za javnost.

Levica o SDS

"Da bi sebe prikazali kot odrešenike, pa seveda potrebujejo grešne kozle. V manifestu so zato izpostavili Levico, saj smo jim s svojim delovanjem, podporo protestniškemu gibanju in obrambi demokratičnih standardov, trn v peti," so dodali. Zatrdili so še, da se zastraševanja, podtikanja in manipulacij SDS ne bojijo in bodo storili vse, da to stranko, "ki prerašča v kriminalno združbo", z volitvami čim prej spravijo z oblasti.

Odzvala se je tudi predsednica SD Tanja Fajon. "SDS ne svari pred državljansko vojno, ampak z njo grozi, da vnaprej legitimira represijo nad drugače mislečimi. Obstaja le ena možnost: to je mir. Obstaja le ena strategija: to je sodelovanje. Obstaja le ena rešitev za Slovenijo: to so predčasne volitve," je zapisala na Twitterju.