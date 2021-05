NIJZ: »Cepiva je premalo«

Na Nacionalnem inštitutu za zdravje (NIJZ) so opozorili, da bodo ta teden vsi cepilni centri prejeli manj cepiva, kot so ga naročili

Cepljenje na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču

© Željko Stevanić, IFP

V tem tednu bodo vsi cepilni centri prejeli manj cepiva proti covidu-19, kot so ga naročili, saj razpoložljive količine cepiva niso dovolj velike, da bi izpolnili vse potrebe, so za STA navedli na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Kot so pojasnili, so dobave proizvajalcev, z izjemo Pfizerja, namreč še vedno zelo nezanesljive.

Spomnili so, da cepiva prejemajo prek mehanizma skupnega javnega naročila, ki ga je izvedla Evropska komisija, saj NIJZ cepiv pri proizvajalcih ne naroča neposredno.

Naročila sprejemajo po prioritetnih skupinah in razpoložljivo cepivo razdelijo po prioritetnih skupinah vsem cepilnim centrom enako. V tem tednu bodo tako cepilnim centrom dostavili vsa naročena cepiva za druge odmerke. Naročila za cepivo mRNA (Pfizerja ali Moderne), namenjena za prve odmerke za prvih šest prioritetnih skupin strategije (torej za osebe stare 50 let in več, kronične bolnike ...), bodo izvedli v približno 70 odstotkih. Cepilnim centrom pa bodo lahko dobavili le četrtino naročenega cepiva Johnson & Johnsona.

V ljubljanskem cepilnem centru so dobili le tretjino, v mariborskem pa približno polovico naročenega cepiva. Manjša dobava bo tudi v Kopru.

V prejšnjem tednu in danes so sicer prejeli 7200 odmerkov cepiva tega proizvajalca, obenem pa še 14.400 odmerkov cepiva Moderne, 12.000 odmerkov cepiva AstraZenece in 58.500 odmerkov cepiva Pfizer-Biontecha.

