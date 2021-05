Nekdanji ameriški veleposlanik toži vlado ZDA

Zahteva vračilo 1,8 milijona dolarjev pravnih stroškov

Mike Pompeo

© Gage Skidmore / Flickr

Gordon Sondland, ki ga je bivši ameriški predsednik Donald Trump postavil za veleposlanika ZDA pri EU in ga nato odpustil, ko je pričal v postopku prve ustavne obtožbe proti njemu, je v ponedeljek vložil tožbo proti nekdanjemu državnemu sekretarju ZDA Miku Pompeu in državi. Zahteva vračilo 1,8 milijona dolarjev pravnih stroškov.

Sondland trdi, da je Pompeo obljubil, da bo vlada plačala pravne stroške, ki jih je imel zaradi vpletenosti v ustavno obtožbo. "Pompeo je zagotovil, da bodo vsi stroški poravnani in Pompeo ter njegovo osebje so še do konca jeseni 2019 ponavljali obljubo," trdi tožba in navaja, da so Sondlandu v State Departmentu ponudili plačilo 86.040 dolarjev.

Sondland je bil odmevna priča, ko je predstavniški dom kongresa leta 2019 vodil zaslišanja pred ustavno obtožbo glede obtožb, da je Trump pogojeval pomoč Ukrajini z uvedbo preiskave proti enemu od demokratskih predsedniških kandidatov Joeju Bidnu.

Uvodoma je Sondland trdil, da mu Trump ni nikoli jasno naročil, naj pomoč pogojuje s preiskavo, kasneje pa je priznal, da je bilo povsem jasno, za kaj gre, in je Ukrajincem tudi prenesel tako sporočilo - pomoč bo, če bo preiskava.

Republikanci v senatu so Trumpa februarja 2020 oprostili obtožbe, Trump pa je potem dva dni kasneje odpustil Sondlanda. Njegovi odvetniki dopuščajo možnost, da Pompeo ni bil pooblaščen za to, da obljubi povračilo stroškov, vendar pa v tem primeru zahtevajo, naj račune poravna sam Pompeo.

V takih in podobnih primerih vladne uradnike zastopajo pravniki agencij, za katere delajo, ali pravosodno ministrstvo, vendar pa Sondlandu tega niso zagotovili.

