Vrnitev Kevina Spaceyja

Zaigral naj bi v filmu italijanskega igralca Franca Nera

© Paul Hudson / Flickr

Jeseni 2017 so kariero ameriškega igralca Kevina Spaceyja prekinile obtožbe o spolnem nadlegovanju, zdaj pa je dvakratni dobitnik oskarja po pisanju ameriških medijev prejel ponudbo iz Italije. Zaigral naj bi v filmu L'uomo che disegno Dio v režiji italijanskega igralca Franca Nera, ki bo v filmu igral tudi glavno moško vlogo.

"Zelo sem vesel, da je Kevin sprejel sodelovanje v mojem filmu," je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa za ABC News povedal Nero. "Po mojem mnenju je odličen igralec. Veselim se začetka snemanja," je dodal.

Producent filma Louis Nero je za revijo Variety povedal, da bo Spacey zaigral v manjši vlogi policijskega detektiva, Spacey po pisanju dpa o filmu ni podal nobenih informacij. Film bodo snemali v Italiji, kdaj bodo začeli, zaenkrat ni znano.

Plaz očitkov o spolnem nadlegovanju in napadih na račun Spaceyja se je sprožil novembra 2017, potem ko je ameriški igralec Anthony Rapp razkril, da ga je Spacey leta 1985 skušal prepričati v spolne odnose. Rapp je bil takrat star 14 let, Spacey pa 26. Spacey je tedaj v odzivu na Rappove očitke dejal, da se dogodka izpred več kot 30 let ne spomni, a da se iskreno opravičuje Rappu, če se je res neprimerno obnašal. Obenem je prvič javno povedal, da je gej.

Z očitki proti Spaceyju se je med drugim oglasilo tudi osem sodelavcev serije Hiša iz kart. Zaradi očitkov so prekinili snemanje serije, Netflix pa je Spaceyja odpustil. Igralec se sicer od leta 2017 le redko pojavlja v javnosti.

