»Vlada v celoti ignorira socialni dialog«

Sindikati evropske institucije opozorili na stanje socialnega dialoga

Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja, na enem od shodov za zaščito pravic delavk in delavcev v Ljubljani

© Borut Krajnc

Potem ko so se sindikati zaradi pomanjkanja socialnega dialoga umaknili iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), so o razmerah v Sloveniji obvestili Mednarodno organizacijo dela (ILO). Vlada v najboljšem primeru socialne partnerje o svojih odločitvah le obvešča, so zapisali in evropske institucije pozvali k posredovanju.

Ravnanje vlade onemogoča učinkovito sodelovanje v socialnem dialogu in ne zagotavlja enakopravnega položaja partnerjev v dialogu, piše v pismu, ki so ga podpisali predsedniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacije sindikatov 90 Slovenije in KNSS-Neodvisnost.

V njem opisujejo stanje socialnega dialoga v Sloveniji in odločitve, ki jih vlada in DZ v vedno večji meri sprejemata brez javne razprave, mimo socialnega dialoga in s sistematičnim kršenjem pravil o delovanju ESS. "Vlada v celoti ignorira socialni dialog, in s tem onemogoča sprejemanje zakonodaje v skladu z načeli in vrednotami, na katerih temelji tudi EU," so zapisali.

Začelo se je s pripravo in sprejemanjem interventne zakonodaje, povezane s covidom-19, mimo socialnega dialoga, brez aktivne udeležbe socialnih partnerjev in brez doseženega soglasja. Nadaljuje se s pripravo zakonov, s katerimi se posega v sistemske ureditve tako delovnopravne kot pokojninske in davčne zakonodaje. Vlada socialnim partnerjem le nekatere pripravljene rešitve samo predstavi, ali pa zanje izvedo iz medijev, piše v pismu.

Do nadaljnjega zato ne nameravajo sodelovati pri delu ESS in njegovih teles, prav tako ne pri aktivnostih vlade v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Tako bo, dokler se ne zagotovi dosledno spoštovanju pravil o delovanju ESS in pravočasnem vključevanje socialnih partnerjev v pripravo in usklajevanje zakonodaje in reformnih programov, so poudarili.

Zelo podobno je potekala tudi priprava načrta za odpornost in okrevanje. Vsebina številnih reform, h katerim se v tem dokumentu zavezuje vlada, ni jasna. To velja tako za reformo pokojninskega sistema, vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe, kot tudi za zdravstveno reformo, prav tako opozarjajo na napovedano reformo izobraževalnega sistema. Obljubljene reforme ne upoštevajo že sprejetih dogovorov in programskih dokumentov v Sloveniji, tudi tistih ne, ki so bili tripartitno podpisani s strani socialnih partnerjev in vlade, so zapisali.

Sindikati evropske institucije pozivajo k jasnemu pozivu vladi, naj nemudoma preneha s sprejemanjem enostranskih rešitev ter se socialnemu dialogu v Sloveniji povrne vloga, ki jo mora imeti tako v skladu s pogodbami EU, dokumenti ILO, slovensko zakonodajo in zavezami. O kritičnem stanju socialnega dialoga v naši državi in izničenju vloge ESS bodo seznanili tudi Ekonomsko-socialni odbor in Evropsko socialno konfederacijo.

Da je vlada s svojim odnosom uničila socialni dialog, so reprezentativne sindikalne centrale opozarjale že dlje časa, odhod iz ESS pa napovedale sredi tega meseca. Kot so takrat pojasnile, je vlada socialni dialog ukinila in sindikatom sama vzela stole za mizo v ESS. Vrnejo se lahko, ko bo zagotovljeno spoštovanje temeljnih pravil, ki jih je vlada sprejela sama.