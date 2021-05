Združevanje nepremičninskih velikanov

Ena od poslovnih stavb nepremičninskega koncerna Vonovia

© WikiCommons

Nemška nepremičninska družba Vonovia bo v 19 milijard evrov vrednem poslu prevzela rivala Deutsche Wohnen, sta v ponedeljek po navedbah nemške tiskovne agencije dpa sporočili podjetji. V Nemčiji, kjer okoli 85 odstotkov ljudi živi v najemniških stanovanjih, bo novi nepremičninski velikan igral izredno pomembno vlogo.

Nova družba bo, če bo združitev uspešno izpeljana, imela v lasti več kot 500.000 domov, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Podjetji sicer obljubljata, da bosta tesno sodelovali z nemškimi oblastmi pri občutljivih vprašanjih zagotavljanja domov in njihovih cen. Do leta 2026 naj bi tako zamrznili najemnine, v Berlinu pa se lotili gradnje novih stanovanj.

Prav tako naj bi novi velikan posebno pozornost namenil vprašanju podnebnih sprememb, ki se sektorja stavb pomembno dotika.

Delničarji Deutsche Wohnen naj bi sicer za delnico prejeli 53,03 evra, od tega 52 evrov v denarju in ostalo v obliki dividend za leto 2020. Delnice podjetja so bile v petek na frankfurtski borzi vredne 44,99 evra, danes pa so, potem ko je bila borza v ponedeljek zaradi praznika zaprta, poskočile do 51,94 evra.