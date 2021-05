Osebna izkaznica, ki bo nadomestila tudi zdravstveno

Novi osebni identifikacijski dokument, ki bo od avgusta dalje na voljo na Hrvaškem, bo vseboval brezstični čip, ki ga imajo tudi potni listi

Hrvaški državljani bodo lahko od avgusta prejeli novo osebno izkaznico, ki bo nadomestila tudi zdravstveno. Z novo izkaznico bodo lahko prevzeli mobilno aplikacijo, s katero bodo lahko osebno izkaznico uporabljali tudi na mobilnih telefonih. Novi osebni identifikacijski dokument bo vseboval brezstični čip, ki ga imajo tudi potni listi.

Kot poroča Jutarnji list, se bo novo obdobje osebne digitalne identifikacije na Hrvaškem se bo začelo 2. avgusta. Ustrezno zakonodajo so sprejeli konec lanskega leta. V javni razpravi pa je še vrsta pravilnikov o organizacijskih, tehničnih in varnostnih ukrepih pri postopku izdajanja novih osebnih dokumentov.

Na hrbtni strani nove osebne izkaznice bo prostor za vpis matične številke zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da bo nova osebna izkaznica nadomestila zdravstveno izkaznico. Ni pa še jasno, ali bo osebna izkaznica vsebovala tudi podatke o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, še poroča časnik.

Čip na osebni izkaznici bo vseboval biometrične podatke o lastniku dokumenta, ki vključuje predstavitev obraza in dva prstna odtisa v digitalni obliki. To bo državljanom omogočalo hitrejši in bolj enostaven prehod meje na mejnih prehodih, ki imajo elektronski prehod (e-Gate), kot je to na nekaterih letališčih.

V čipu izkaznice bo shranjen tudi identifikacijski certifikat, ki zagotavlja tudi elektronsko potrdilo identitete posameznikov in preverjanje pristnosti, ki omogoča dostop do elektronskih storitev. Z novo izkaznico bo možno prevzeti mobilno aplikacijo, ki bo potem uporabniku omogočala uporabo osebne izkaznice na mobilnem telefonu, kar bo dodatno olajšalo dostop do različnih storitev, ki jih ponuja hrvaški sistem e-državljan. Med drugim bo z mobitelom mogoče podpisati zahtevo za posojilo ali kupoprodajno pogodbo.

Na Hrvaškem zagotavljajo, da bodo vsi podatki zavarovani pred nepooblaščenim pristopom s sodobnimi kriptografskimi mehanizmi v skladu z veljavnimi varnostnimi standardi (ICAO).