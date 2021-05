Izbranca skrajno desne AfD

Tino Chrupalla in Alice Weidel

Tino Chrupalla

Člani nemške skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) so odločili, da bosta stranko na septembrske zvezne parlamentarne volitve popeljala njena vidna člana Tino Chrupalla in Alice Weidel. Na spletnih volitvah, ki se jih je udeležila slaba polovica članov, sta prejela 71 odstotkov glasov podpore.

Chrupalla je sopredsedujoči AfD, Weidel pa vodi njeno poslansko skupino v bundestagu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na prejšnjih volitvah leta 2017 je populistična AfD šokirala uveljavljene politične stranke, ko je osvojila 12,6 odstotka glasov in postala tretja najmočnejša stranka v bundestagu. Potem ko so nemški konservativci CDU/CSU in socialdemokrati (SPD) skupaj oblikovali vlado, ji je pripadel položaj najmočnejše parlamentarne opozicijske stranke.

Trenutno ji javnomnenjske raziskave napovedujejo med 10 in 11 odstotki glasov podpore, njene glavne trdnjave pa ostajajo na vzhodu Nemčije.

