Bo Pahor sprejel predlog in STA podelil državno odlikovanje?

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) bo ob 30. obletnici delovanja STA predsedniku republike predlagalo, naj Slovenski tiskovni agenciji podeli državno odlikovanje

Današnja novinarska konferenca o stanju STA

© Gašper Lešnik

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) bo predsedniku republike Borutu Pahorju podalo predlog za državno odlikovanje STA ob 30-letnici agencije, je danes napovedala predsednica društva Petra Lesjak Tušek. STA bo svoj 30. jubilej sicer dočakala tudi s pomočjo zbranih donacij javnosti, doslej se je v kampanji Za obSTAnek zbralo 246.300 evrov.

V upravnem odboru DNS menijo, da je predlog za državno odlikovanje STA več kot utemeljen z vrsto neizpodbitnih dejstev, tudi glede na vlogo in pomen tiskovne agencije v Sloveniji - z vidika državotvornosti, vsekakor pa v smislu izgradnje sodobnega demokratičnega medijskega prostora, ki je zdaj očitno pred popolno razgradnjo.

"Odlikovati STA, ki delo še naprej opravlja z odliko, bi bilo nedvomno dostojno in verodostojno in izraz smeri, v kateri medijski prostor mora nadaljevati in obstati," je dejala Lesjak Tuškova na današnji novinarski konferenci.

Petra Lesjak Tušek,

predsednica DNS

Zaradi prekinitve financiranja STA za opravljeno javno službo, kar traja že 145 dni, je sicer društvo v začetku maja začelo kampanjo Za obSTAnek. Doslej so prek SMS sporočil na 1919 s STA1 ali STA5 in z donacijami na posebni račun društva zbrali skoraj četrt milijona evrov, dve tretjini s SMS sporočili, ostalo prek nakazil na račun. Kampanja s SMS donacijami bo trajala do 31. maja, medtem ko bo na poseben račun društva možno donirati še v juniju. Kot je dejala, so donacije še naprej dobrodošle, izkupiček iz kampanje bo v celoti namenjen za plače okoli sto zaposlenim na STA.

Lesjak Tuškova se je zahvalila vsem, ki so prepoznali pomen STA in so bili pripravljeni donirati, pa tudi vsem medijem in novinarjem za izjemno podporo, po njenem mnenju se je pri tej akciji odrazila tudi novinarska kolegialnost in solidarnost.

"STA, s tem pa slovensko profesionalno novinarstvo v najširšem možnem smislu, mora obstati ne glede na spodkopavanja in za njegov obstanek se bomo borili tudi v še bolj zaostrenih in proti medijem še nadalje naperjenih pogojih in okoliščinah," je dejala in poudarila, da donacijska kampanja ne more biti nadomestek, s katerim bi vlado odvezali od plačila obveznosti v skladu z zakonom.

Predsednica Sindikata novinarjev Slovenije Alenka Potočnik je dodala, da je v primeru STA treba razmisliti tudi o prijavi mobinga. Ker ne gre za običajen mobing znotraj družbe, torej mobing delodajalca do zaposlenih, pravne oz. sodne prakse ni.

Po mnenju več pravnikov pa vlada in vladni urad za komuniciranje (Ukom) grobo posegata v dostojanstvo in varnost slehernega zaposlenega na STA že kar nekaj mesecev. "Pri tem velja opozoriti, da tukaj vlada in Ukom nastopata s pozicije moči. Posledično so sodelavci STA izgoreli, več je dolgotrajnih bolniških odsotnosti, številni so poiskali varnejše delovno okolje," je opozorila.

Sredstva iz donacijske kampanje Za obSTAnek bodo vsaj za nekaj mesecev zagotovila izplačila plač in tudi regresa za letni dopust. A to ni dolgoročna rešitev, je dejala Potočnikova. STA ima z zakoni zagotovljeno financiranje javne službe in prizadevanja prijateljev STA, da bi pomagali premostiti to finančno negotovost, vlade ne odvezujejo od njenih obveznosti financiranja, je dodala.

Alenka Potočnik,

predsednica Sindikata novinarjev Slovenije

Članica upravnega odbora DNS in urednica notranjepolitičnega uredništva na STA Mojca Zorko se je v imenu zaposlenih na STA zahvalila za vse donacije, pa tudi za spodbudne besede in podporo. "Vsaka pomoč se je globoko usedla v srca vseh STA-jevcev in v imenu vseh nas globoka hvala," je dejala.

Kot je dejala, verjame, da bo STA pravico izborila na sodišču, jo pa skrbijo dolgi postopki. Vladna stran je namreč po tistem, ko je zavrnila mirno rešitev spora, vložila še ugovor na izvršbo, s čimer se je zdaj postopek spremenil v pravdnega. Ne gre pa za kakršnokoli odločitev ali zavrnitev izvršbe, je povedala.

Mojca Zorko,

članica upravnega odbora DNS in urednica notranjepolitičnega uredništva na STA

"Kar se nas tiče, zakon ne bi mogel bit bolj jasen. Država mora to javno službo, ki jo nedvomno opravljamo, plačati, po teh istih zakonih je nenazadnje plačala zahtevke za lani in s tem priznala legitimnost pravne podlage. Ostajamo optimisti in upamo na najboljše," je zatrdila.

Opozorila je na nekatere manipulacije, ki so se v zadnjem času pojavile glede poslovanja STA ter na zavajanja na družbenih omrežjih. Prejeli so tudi grožnje s smrtjo, kar so prijavili pristojnim organom. Sicer pa se po njenih besedah pojavljajo tudi drugi pritiski na STA, določene težave ima STA tudi s pridobivanjem sogovornikov: "Recimo nekateri nam odkrito povedo, da ne dobijo dovoljenja za to, da bi nam dali intervju ali bi sodelovali v našem podcastu in podobno."

