Japonski časnik poziva k odpovedi olimpijskih iger

Japonska enostavno "ne more sprejeti kockanja z zdravjem" vseh vpletenih, četudi organizatorji vztrajno zagotavljajo, da lahko priredijo varne OI

Japonski časnik Asahi Shimbun, uradni pokrovitelj olimpijskih iger v Tokiu, je danes v uvodniku pozval odgovorne, naj odpovedo OI in jih opisal kot "grožnjo zdravju". Dnevnik v zapisu poziva japonskega predsednika vlade Yoshihideja Sugo in druge odgovorne, naj sprejmejo "mirno, objektivno oceno položaja in se odločijo za odpoved poletnih OI".

Gre za novega v nizu pozivov k odpovedi olimpijskih in paraolimpijskih iger to poletje. Pozive k odpovedi iger odločno podpira tudi japonska javnost.

V uvodniku so med drugim zapisali, da Japonska enostavno "ne more sprejeti kockanja z zdravjem" vseh vpletenih, četudi organizatorji vztrajno zagotavljajo, da lahko priredijo varne OI.

Obenem so obtožili Mednarodni olimpijski komite (Mok), vključno s podpredsednikom Johnom Coatesom, da je "licemerski" in deluje v nasprotju z željami japonske javnosti.

V Tokiu in večjem delu Japonske ta čas zaradi četrtega vala koronske pandemije vladajo izredne razmere, ki naj bi jih vlada konec tedna še podaljšala do 20. junija.

Odpoved iger bi Japonsko stala približno 13,9 milijarde evrov, je v torek objavil japonski raziskovalni institut Nomura. A v isti sapi je poudaril, da bi organizacija iger to poletje državo lahko stala še precej več. Japonska bi lahko utrpela še večjo gospodarsko škodo, če bi novo povečanje okužb podaljševalo izredne razmere, so zapisali pri Japan Timesu.

Odpovedi olimpijskih iger se je vsekakor najbolje izogniti, pišejo pri dnevniku Asahi Shimbun, ne samo zaradi športnikov, ki so trdo trenirali za igre, temveč tudi zaradi številnih ljudi, ki so se na dogodek vsestransko pripravili.

Kam je šel olimpijski duh, se še sprašujejo v današnjem uvodniku Asahi Shimbuna. Pandemija je nekaterim športnikom preprečila tekmovanje v olimpijskih kvalifikacijah. Obstaja velik razkorak med državami, v katerih so množično cepili prebivalstvo, in tistimi, kjer cepiva ni toliko na voljo, kar brez dvoma vpliva tudi na trening in rezultate športnikov.

