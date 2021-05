»V posmeh demokraciji in norčevanje iz lastne države ter ljudi«

V Državnem zboru poteka obravnava ustavne obtožbe premierja Janeza Janše

Državni zbor (DZ) je začel obravnavo ustavne obtožbe premierja Janeza Janše, v kateri mu poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB očitajo, da dopušča oz. diktira kršitev pravnih aktov oz. preprečuje njihovo izvajanje. "Samovoljno, avtoritarno. Škodljivo in nevarno. V posmeh demokraciji in kot norčevanje iz lastne države in ljudi," je poudaril Jani Möderndorfer (LMŠ).

"Za uvod namerno poenostavljam: kot začasni minister za zdravje je opustil nabavo zadostne količine odmerkov cepiva proizvajalcev Pfizer/BioNTech in Moderna; kot predsednik vlade še vedno opušča zakonsko dolžnost financiranja javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA), opušča tudi golo seznanitev vlade z imenoma kandidatov za evropska delegirana tožilca in opušča imenovanje državnih tožilcev. Ponavljam: ravna mimo zakonov in ustave, pa tudi mednarodnih pravnih aktov, k spoštovanju katerih se je Republika Slovenija - če vam je všeč ali ne - zavezala," je v imenu predlagateljev ustavne obtožbe uvodoma navedel Möderndorfer.

Razlog za Janševa po mnenju predlagateljev nezakonita in protiustavna ravnanja je po Möderndorferjevih besedah njegova osebna vojna z vsem, kar je v tej državi in v vsaki demokratični ureditvi neodvisnega in avtonomnega. In mediji so prva tarča, med njimi STA pač najlažja, je dodal.

Z ustavitvijo financiranja njene javne službe vlada po navedbah predlagateljev krši 3. in 20. člen zakona o STA ter 66. člena sedmega protikoronskega zakona. Kot je pojasnil Möderndorfer, je dolžnost ustanovitelja zagotoviti primerno financiranje za celovito in nemoteno opravljanje javne službe na podlagi poslovnega načrta agencije. "Financiranje javne službe STA torej ni odraz dobre volje vlade, niti ni usluga, ampak zgolj zakonska dolžnost," je izpostavil.

Poleg tega opisano ravnanje premierja pomeni tudi kršitev pravice do svobode izražanja, opredeljene v 39. členu ustave, je dodal. Avtor načrta uničenja STA je po njegovem prepričanju Janša.

Po njegovih besedah svojo drugo osebno vojno z vsem neodvisnim in njemu nepodrejenim premier bije s tožilci. Predsednik vlade po Möderndorferjevih navedbah krši 2. člen ustave, v skladu s katerim je Slovenija pravna država, krši 71.č in d člen zakona o državnem tožilstvu, ki v postopku imenovanja evropskega delegiranega tožilca vladi dajeta zgolj seznanitveno vlogo. A vlada te vloge ne more opraviti, ker Janša na sejo ne uvrsti gradiva. "Tako kandidata za evropska delegirana tožilca ostajata brez zelene luči. (...) In zdaj bo postopek, kot kaže, razveljavil, ker se je on tako odločil," je dodal poslanec.

"Predsednik vlade, ko gre za delo tožilcev - nimate nobenih pravic in nobenih dolžnosti. Dopuščam pa, da imate osebne vzgibe, obete oziroma koristi - in če je temu tako, je to zelo slabo," je dodal. Janši je očital naklepne in odkrite pritiske na tožilce, pogosto tudi zaničevanje njihovega dela.

Tretjo vojno, ki bi jo moral oziroma bil dolžan voditi, pa je predsednik vlade po Möderndorferjevih besedah opustil, in to je "vojna" za vse razpoložljive dodatne odmerke cepiv proti covidu-19. Decembra je v svoji začasni dvojni vlogi kot premier in zdravstveni minister namerno in naklepno opustili možnost nabave dodatnih 900.000 odmerkov cepiva proizvajalcev Pfizer/BioNTech in Moderna, zaradi česar je 450.000 manj cepljenih, je dodal.

Predsednik vlade je po Möderndorferjevih navedbah ravnal protipravno oziroma svoja dolžna ravnanja ponovno opustil in s tem kršil pravico ljudi do zdravstvenega varstva, kot jo določata 51. člen ustave in 2. člen zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ob čemer zakon tudi izrecno določa, da nihče ne sme ogrožati zdravja drugih. Kršil je tudi pravico ljudi do socialne varnosti ter do osebnega dostojanstva in varnosti po 50. oziroma 34. členu ustave, je dodal.

Poleg tega predlagatelji ustavne obtožbe v Janševem ravnanju prepoznajo tudi znake kaznivega dejanja nevestnega dela v službi po 258. členu kazenskega zakonika in zlorabo uradnega položaja po 257. členu kazenskega zakonika. "Ker pri vas ni naključij, vse je namerno in naklepno, domnevam oziroma sem vse bolj prepričan, da vam epidemija ustreza. Ker je pokritje in krinka za vaše ekscese," je izpostavil Möderndorfer.

Ob koncu je Möderndorfer poslance pozval, da je danes čas, "da se razbremenite strankarskih spon, zaobljub in pokažete, da je vlada vedno izvoljena v tej dvorani in ne obratno, zato glasujte po svoji vesti v imenu ljudstva. Kajti samo za ljudi gre".

Janše med uvodno predstavitvijo ni bilo v dvorani, kar po Möderndorferjevih besedah kaže na njegov odnos do DZ.