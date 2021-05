»EU s svojo migrantsko politiko dopušča kršenje človekovih pravic«

Združeni narodi kritični do migrantske politike EU na območju Sredozemskega morja

Urad visoke komisarke za človekove pravice je v novem poročilu očital Evropski uniji, da s svojo migrantsko politiko dopušča kršenje človekovih pravic. Da ljudje na poti čez Sredozemsko morje niso zaščiteni, ni tragični posamezni dogodek, ampak posledica odločitev in politik EU in libijskih oblasti, piše v danes objavljenem poročilu.

Urad Združenih narodov je pozval Evropsko unijo k reformi reševalnih operacij med državami članicami in Libijo, saj so migrantom odvzeli temeljne človekove pravice in dostojanstvo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Prava tragedija je, da bi se dalo preprečiti toliko trpljenja in smrti ob osrednji sredozemski poti," je povedala visoka komisarka ZN za človekove pravice Michelle Bachelet. Izpostavila je, da ljudje umirajo na morju, ker jih reševalci ne dosežejo ali pridejo do njih prepozno.

Libijska obalna straža v mednarodnih vodah izvaja več reševanj v imenu Evropske unije, migrante pa nato prepelje nazaj v Libijo, ki ni varna država za migrante, je še zapisano v poročilu.

Bacheletova je pozvala Evropsko unijo, naj ustvari več legalnih poti za migrante. "Vsi se lahko strinjamo, da ne bi smel nihče tvegati lastnega življenja ali življenja svojcev na neplovnih ladjah, ko so v iskanju varnosti in dostojanstva," je še povedala. Prepričana je tudi, da edini odgovor ne more biti le preprečevanje odhodov iz Libije.