Predlog ustavne obtožbe predsednika vlade ni bil izglasovan

Za predlog ustavne obtožbe je v Državnem zboru glasovalo 42 poslancev, proti pa 44

Janez Janša, predsednik vlade RS

© Borut Krajnc

Državni zbor predsednika vlade Janeza Janšo ne bo obtožil pred ustavnim sodiščem, saj takšen predlog na današnji seji DZ ni dobil zadostne podpore. Za predlog ustavne obtožbe je namreč glasovalo 42 poslancev, proti pa 44.

Na glasovanju je bilo navzočih 87 poslancev. Za ustavno obtožbo je glasovalo 42 poslancev LMŠ, SD, Levice, SAB in poslanske skupine nepovezanih poslancev. Proti je bilo 44 poslancev koalicijskih SDS, NSi in SMC ter opozicijske SNS, dva poslanca DeSUS in poslanca manjšin. Poslanec DeSUS Franc Jurša je bil vzdržan. Da bi DZ Janšo obtožil pred ustavnim sodiščem, bi bilo potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov.

Ustavno obtožbo so vložili poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB, ki Janši očitajo kršenje več členov ustave in zakonov. Med drugim so izpostavljali, da se je Slovenija decembra lani odrekla dodatni kvoti cepiva proti covidu-19, s tem pa številne državljane prikrajšala za pravico do zdravstvene oskrbe.

Janši so očitali tudi vmešavanje v delo tožilstva ter kršenje ustave in zakona o državnem tožilstvu v postopku imenovanja evropskega delegiranega tožilca. Velik del očitkov se je nanašal tudi na odtegnitev financiranja Slovenske tiskovne agencije (STA).

Kot je v imenu predlagateljev poudaril poslanec LMŠ Jani Möderndorfer, je Janševo ravnanje samovoljno, avtoritarno, škodljivo in nevarno. "V posmeh demokraciji in kot norčevanje iz lastne države in ljudi," je poudaril. Podobno so opozarjali tudi drugi poslanci opozicijskih LMŠ, SD, Levice, SAB in poslanske skupine nepovezanih poslancev, ki so ostalim poslancem tudi sporočali, da je krivda tudi na tistih, ki Janši s podporo v DZ omogočajo tako početje.

Janša, ki je v DZ prišel popoldne, pa je dejal, da je v ustavni obtožbi "toliko absurdnih stvari, da na vse niti nima smisla odgovarjati, tudi se nima smisla prepirati okoli tega". Sejo je takoj po svojem nagovoru zapustil in ob glasovanju torej ni bil navzoč.

Janševa nenavzočnost na večjem delu seje je razburila nekatere opozicijske poslance. Očitali so mu tudi, da ni odgovoril niti na en očitek iz ustavne obtožbe ter da je bil njegov nagovor "politični pamflet".

V svojem nagovoru je sicer premier dejal, da je glede na število precepljenih proti covidu-19, prebolevnikov in trenutno epidemiološko stanje v državi možno pričakovati, da je razglasitev epidemije covida-19 do sredine junija zadnja in bo lahko država prešla v prehodno obdobje, ko bo večina ukrepov odpravljena. Pred sabo vidi leto okrevanja, ki bo hitrejše od povprečja članic EU.

Janši v bran so stopili v koalicijskih SDS, NSi in SMC, kjer menijo, da očitki v predlogu ustavne obtožbe premierju Janezu Janši ne vzdržijo in da je namen predlagateljev obtožbe politično obračunavanje. Podporo predlogu so že na začetku odrekli tudi v poslanski skupini SNS.

Ob začetku današnje seje so sicer poslanci odločali o predlogu, da od predsednika republike Boruta Pahorja zahtevajo mnenje o predlogu ustavne obtožbe. Sklep, ki so ga predlagali predlagatelji ustavne obtožbe, je podprlo 36 poslancev, 48 pa jih je bilo proti, zato ni bil izglasovan.

Če bi bil predlog ustavne odločbe danes izglasovan, bi o njej sicer presojalo ustavno sodišče. Pri tokratnem predlogu je šlo sicer za šesti predlog ustavne obtožbe predsednika vlade doslej. Veliko večino so vložili poslanci SDS, noben poskus obtožbe pred ustavnim sodiščem pa ni bil uspešen.